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18 апреля 2017, 14:17



Вчера творческая группа спектакля «Дядя Ваня» приехала в столицу, чтобы уже сегодня вечером принять участие в «Золотой маске».



Просмотров:104 Показ спектакля «Дяди Ваня» в постановке Петра Шерешевского будет показан в рамках 23-го Национального театрального фестиваля «Золотая Маска» 18 апреля. Показ состоится на сцене Театра им. Пушкина и завершит конкурсную программу, а 19 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко пройдет церемония подведения итогов.