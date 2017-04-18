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18 апреля 2017, 14:40



Росгеология начинает изыскание новых нефтегазоносных залежей.

Изыскания планируется проводить согласно программе обоснования приоритетных направлений для поиска нефти и газа в рамках проекта «Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2030 года». Эта концепция создается по твердым полезным ископаемым и углеводородам по заказу Росгеологии. Наиболее перспективными для добычи являются территории Восточной Сибири, Якутии и геологические формации полезных ископаемых в европейской части России и на Сибирской платформе. По словам руководителя работ по проекту, доктора экономических наук Леонтия Эдера, в середине апреля концепция должна быть составлена и отправлена на рассмотрение правительства. Первое приоритетное направление — завершение геофизических исследований на шельфах морей Арктической зоны и дальневосточных морей России и оценка перспектив нефтегазононости. Второе — продолжение исследования слабоизученных территорий Восточной Сибири и Якутии, в первую очередь тяготеющих к трассам нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и газопровода «Сила Сибири». Третье — создание программы по изучению и освоению ряда геологических формаций полезных ископаемых на Сибирской платформе. По мнению специалистов, разработка новых месторождений нефти и газа в Восточной и Западной Сибири позволит технологически подготовиться к непосредственному освоению шельфа арктических морей, так как для работы на шельфе требуются новые технологии, а на их создание — время.

Просмотров:94 В начале апреля Росгеология сообщила, что до конца 2018 года проведет работы по поиску новых нефтегазоносных районов на территории Красноярского края, Иркутской, Томской, Омской и Новосибирской областей, а также в Якутии.Изыскания планируется проводить согласно программе обоснования приоритетных направлений для поиска нефти и газа в рамках проекта «Стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ до 2030 года». Эта концепция создается по твердым полезным ископаемым и углеводородам по заказу Росгеологии.Наиболее перспективными для добычи являются территории Восточной Сибири, Якутии и геологические формации полезных ископаемых в европейской части России и на Сибирской платформе. По словам руководителя работ по проекту, доктора экономических наук Леонтия Эдера, в середине апреля концепция должна быть составлена и отправлена на рассмотрение правительства.Первое приоритетное направление — завершение геофизических исследований на шельфах морей Арктической зоны и дальневосточных морей России и оценка перспектив нефтегазононости. Второе — продолжение исследования слабоизученных территорий Восточной Сибири и Якутии, в первую очередь тяготеющих к трассам нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и газопровода «Сила Сибири». Третье — создание программы по изучению и освоению ряда геологических формаций полезных ископаемых на Сибирской платформе.По мнению специалистов, разработка новых месторождений нефти и газа в Восточной и Западной Сибири позволит технологически подготовиться к непосредственному освоению шельфа арктических морей, так как для работы на шельфе требуются новые технологии, а на их создание — время.