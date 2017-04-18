Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 апреля 2017, 14:47



Таймырская студия современного и эстрадного танца «РаДость» стала призером Международного конкурса хореографического искусства «Мосты над невой».

Конкурс проходил с 3 по 10 апреля в Театре «Балтийский дом» северной столицы России. В нем приняли участие 39 коллективов от Санкт-Петербурга до Сахалина. Также среди участников были представители Финляндии, Белоруссии и Эстонии. Таймырская студия «РаДость» представляла самый северный регион в этом конкурсе. Десять девушек старшей группы студии «РаДость» выставили на суд жюри три своих работы, номера: «Я – волна!», «Солнечный джаз» и «Сны вереска». Участвуя в двух номинациях (Современный и – отдельно - Эстрадный танец) студия «РаДость» стала призером в каждой из них, завоевав второе место Международного конкурса хореографического искусства «Мосты над невой» в Современной хореографии и третье место в Эстрадной хореографии. «Программа конкурса была насыщенной и разнообразной. Это - и сам конкурс, и Гала-концерт, где танцоры смогли увидеть другие коллективы, и мастер-классы, и развлекательная, экскурсионная программа. Было очень волнительно выступать, осознавая какие сильные соперники собрались в театр-фестивале «Балтийский дом» для творческого состязания. Но наши девушки справились и показали мастерство, достойно представив свой родной «Юниор» и Таймыр на Международном конкурсе,» - отметила руководитель студии «РаДость» Наталья Козленко.

Просмотров:92 Студия современного и эстрадного танца «РаДость» Детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор», под руководством Натальи Козленко, по итогам Международного конкурса хореографического искусства «Мосты над невой», прошедшего в Санкт-Петербурге, вошла в тройку победителей в номинациях «Современный танец» и «Эстрадный танец».Конкурс проходил с 3 по 10 апреля в Театре «Балтийский дом» северной столицы России. В нем приняли участие 39 коллективов от Санкт-Петербурга до Сахалина. Также среди участников были представители Финляндии, Белоруссии и Эстонии. Таймырская студия «РаДость» представляла самый северный регион в этом конкурсе.Десять девушек старшей группы студии «РаДость» выставили на суд жюри три своих работы, номера: «Я – волна!», «Солнечный джаз» и «Сны вереска». Участвуя в двух номинациях (Современный и – отдельно - Эстрадный танец) студия «РаДость» стала призером в каждой из них, завоевав второе место Международного конкурса хореографического искусства «Мосты над невой» в Современной хореографии и третье место в Эстрадной хореографии.«Программа конкурса была насыщенной и разнообразной. Это - и сам конкурс, и Гала-концерт, где танцоры смогли увидеть другие коллективы, и мастер-классы, и развлекательная, экскурсионная программа. Было очень волнительно выступать, осознавая какие сильные соперники собрались в театр-фестивале «Балтийский дом» для творческого состязания. Но наши девушки справились и показали мастерство, достойно представив свой родной «Юниор» и Таймыр на Международном конкурсе,» - отметила руководитель студии «РаДость» Наталья Козленко.