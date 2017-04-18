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18 апреля 2017, 14:56



«Норникель» модернизирует Норильскую ТЭЦ-2

12 апреля совет директоров «Норникеля» одобрил заключение сделки по реконструкции оборудования двух энергоблоков Норильской ТЭЦ-2 с ПАО «Силовые машины», которое выиграло конкурс среди энергомашиностроительных компаний, организованный «Норникелем». 14 апреля стороны подписали соответствующий договор. В проекте реконструкции «Силовые машины» выступят генеральным подрядчиком. В соответствии с условиями договора, подрядчик обеспечит полный комплекс работ по демонтажу отработавшего нормативный срок оборудования, проектированию, изготовлению и поставке нового оборудования, а также его монтажу и пуску в эксплуатацию. В результате реализации этого проекта два энергоблока будут оборудованы новыми паровыми теплофикационными турбинами мощностью 130 МВт в комплекте с турбогенератором производства «Силовых машин». Кроме того, в комплект поставки для каждого блока входят паровые котлы паропроизводительностью 500 тонн в час и два блочных трансформатора мощностью 160 МВА и 25 МВА. Ввод в эксплуатацию реконструированного энергоблока №1 запланирован на 2020 год, энергоблока №2 – на 2022 год. В результате реализации проекта будет повышена надежность и экономическая эффективность производства энергоресурсов Норильской ТЭЦ-2, снижены эксплуатационные и топливно-энергетические затраты. Обновленные энергоблоки обеспечат покрытие тепловых и электрических нагрузок потребителей Заполярного филиала «Норникеля» и муниципального района Талнах города Норильска на ближайшую перспективу.

Просмотров:106 «Норникель» и «Силовые машины» подписали договор на реконструкцию под ключ двух энергоблоков Норильской ТЭЦ-2, предусматривающий полную замену основного и вспомогательного оборудования.12 апреля совет директоров «Норникеля» одобрил заключение сделки по реконструкции оборудования двух энергоблоков Норильской ТЭЦ-2 с ПАО «Силовые машины», которое выиграло конкурс среди энергомашиностроительных компаний, организованный «Норникелем». 14 апреля стороны подписали соответствующий договор.В проекте реконструкции «Силовые машины» выступят генеральным подрядчиком. В соответствии с условиями договора, подрядчик обеспечит полный комплекс работ по демонтажу отработавшего нормативный срок оборудования, проектированию, изготовлению и поставке нового оборудования, а также его монтажу и пуску в эксплуатацию.В результате реализации этого проекта два энергоблока будут оборудованы новыми паровыми теплофикационными турбинами мощностью 130 МВт в комплекте с турбогенератором производства «Силовых машин». Кроме того, в комплект поставки для каждого блока входят паровые котлы паропроизводительностью 500 тонн в час и два блочных трансформатора мощностью 160 МВА и 25 МВА.Ввод в эксплуатацию реконструированного энергоблока №1 запланирован на 2020 год, энергоблока №2 – на 2022 год.В результате реализации проекта будет повышена надежность и экономическая эффективность производства энергоресурсов Норильской ТЭЦ-2, снижены эксплуатационные и топливно-энергетические затраты. Обновленные энергоблоки обеспечат покрытие тепловых и электрических нагрузок потребителей Заполярного филиала «Норникеля» и муниципального района Талнах города Норильска на ближайшую перспективу.