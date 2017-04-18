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18 апреля 2017, 15:22



Акция «Час ветерана» в Норильске завершилась мероприятиями для отставных сотрудников Госавтоинспекции.

Настоящие и бывшие стражи дорожного порядка почтили память жертв политических репрессий у мемориального комплекса «Норильская Голгофа», после чего возложили цветы к вечному огню на площади Памяти Героев. Госавтоинспекторы в отставке посетили и Норильский Центр безопасности движения. В его стенах наиболее активным ветеранам подразделения вручили юбилейные медали «100 лет советской милиции». Так, бывшим сотрудникам Госавтоинспекции, начинавшим трудовой путь в милиции, решено было напомнить о столетнем юбилее законодательного оформления милиции в России, которое она получила в 1917 году. Еще около 10 медалей председатель Совета ветеранов Леонид Бизер обязался вручить тем своим коллегам, которые с уходом на заслуженный отдых переехали в другие регионы страны. Стоит отметить, что члены Совета ветеранов, особенно из числа бывших сотрудников ГИБДД, даже находясь на заслуженном отдыхе, активно участвуют в обеспечении общественного правопорядка и профилактике правонарушений. Ветераны органов внутренних дел проводят встречи с юными инспекторами дорожного движения, школьниками и молодежью, а также активно подключаются к воспитательной работе с личным составом полиции.

Просмотров:102 Действующие сотрудники Отдела ГИБДД совместно с ветеранами норильской госавтоинспекции провели ряд памятных мероприятий в рамках акции «Час ветерана», посвященной Дню ветеранов ОВД.Настоящие и бывшие стражи дорожного порядка почтили память жертв политических репрессий у мемориального комплекса «Норильская Голгофа», после чего возложили цветы к вечному огню на площади Памяти Героев.Госавтоинспекторы в отставке посетили и Норильский Центр безопасности движения. В его стенах наиболее активным ветеранам подразделения вручили юбилейные медали «100 лет советской милиции». Так, бывшим сотрудникам Госавтоинспекции, начинавшим трудовой путь в милиции, решено было напомнить о столетнем юбилее законодательного оформления милиции в России, которое она получила в 1917 году. Еще около 10 медалей председатель Совета ветеранов Леонид Бизер обязался вручить тем своим коллегам, которые с уходом на заслуженный отдых переехали в другие регионы страны.Стоит отметить, что члены Совета ветеранов, особенно из числа бывших сотрудников ГИБДД, даже находясь на заслуженном отдыхе, активно участвуют в обеспечении общественного правопорядка и профилактике правонарушений. Ветераны органов внутренних дел проводят встречи с юными инспекторами дорожного движения, школьниками и молодежью, а также активно подключаются к воспитательной работе с личным составом полиции.