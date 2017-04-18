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18 апреля 2017, 15:24



В Норильске состоится фестиваль творчества «Корпорация звезд-2017».

Напомним, проявить свой талант можно в разных сферах и жанрах. Номинации в музыкально-художественном направлении: - Танцевальное творчество (соло, дуэт, ансамбль); - Вокальное творчество (соло, дует, трио, ансамбль, хоры); - Инструментальное творчество (соло на различных инструментах, ансамбли, оркестры); - Композиторы и барды (авторское исполнение собственных музыкальных произведений); - Эстрадно-разговорный жанр (стихотворение, фельетон, монолог, инсценировки, этюды и пр..) 30 апреля 2017 года – последний день подачи заявок на участие в музыкально-художественном направлении «Корпорации звезд». Сбор заявок музыкально-художественного направления от предприятий: Пастушенко Елена Ивановна, тел. 25-10-17, Pastushenko_EI@npr.nornik.ru Номинации в направлении «Прикладное творчество»: - Изобразительное творчество (живопись, графика, фотоискусство и пр.); - Прикладное искусство (скульптура, резьба по кости, батик, гобелен и пр.). 16 июня 2017 года – последний день подачи заявок на участие в этом направлении. Сбор заявок от предприятий: Гордеева Мария Александровна, тел. 25-10-57, Gordeeva_MA@npr.nornik.ru С порядком проведения фестиваля можно ознакомиться на корпоративном портале или у ответственных на предприятиях филиалов и РОКС Компании.

Просмотров:94 По традиции его организует Управление корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», а принять участие в фестивале приглашают работников и самодеятельные творческие коллективы филиалов и РОКС Компании «Норильский никель». Каждому участнику фестиваля предоставляется возможность заявить не более одного номера для выступления в музыкально-художественном направлении и не более одной работы в прикладном творчестве.Напомним, проявить свой талант можно в разных сферах и жанрах. Номинации в музыкально-художественном направлении:- Танцевальное творчество (соло, дуэт, ансамбль);- Вокальное творчество (соло, дует, трио, ансамбль, хоры);- Инструментальное творчество (соло на различных инструментах, ансамбли, оркестры);- Композиторы и барды (авторское исполнение собственных музыкальных произведений);- Эстрадно-разговорный жанр (стихотворение, фельетон, монолог, инсценировки, этюды и пр..) 30 апреля 2017 года – последний день подачи заявок на участие в музыкально-художественном направлении «Корпорации звезд».Сбор заявок музыкально-художественного направления от предприятий: Пастушенко Елена Ивановна, тел. 25-10-17, Pastushenko_EI@npr.nornik.ruНоминации в направлении «Прикладное творчество»:- Изобразительное творчество (живопись, графика, фотоискусство и пр.);- Прикладное искусство (скульптура, резьба по кости, батик, гобелен и пр.). 16 июня 2017 года – последний день подачи заявок на участие в этом направлении.Сбор заявок от предприятий: Гордеева Мария Александровна, тел. 25-10-57, Gordeeva_MA@npr.nornik.ruС порядком проведения фестиваля можно ознакомиться на корпоративном портале или у ответственных на предприятиях филиалов и РОКС Компании.