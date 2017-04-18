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18 апреля 2017, 15:32

На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов.


Сухогруз сможет не только курсировать вдоль арктического побережья Сибири, но и заходить в сибирские реки - к примеру, на Обь и Енисей, где находится ряд предприятий атомной промышленности по хранению и переработке. В частности, речь идет о предприятии в Железногорске на Енисее, бывшем Красноярске-26.
Судно INF-2 разработано Крыловским государственным научным центром (Санкт-Петербург), на счету которого новейшее поколение российских атомных ледоколов, подводные лодки и боевые корабли. В двух грузовых трюмах со съемными водонепроницаемыми крышками можно будет перевезти от 40 до 70 специальных транспортных контейнеров с отработанным ядерным топливом.
«Такое судно вполне могло бы прийти на смену мурманской плавбазе «Имандра» в качестве хранилища отработанного ядерного топлива с ледоколов, – считает эксперт-атомщик Андрей Золотков. – Оно вполне могло бы прийти на смену «Имандре» в качестве хранилища топлива с атомных ледоколов».
В то же время, по информации Крыловского государственного научного центра, одной из задач подобного сухогрузного судна будет транспортировка отработанного ядерного топлива с Билибинской АЭС (г. Певек, Чукотка). Процедура вывода из эксплуатации этой самой северной в мире АЭС должна начаться в 2019 году. Вместо АЭС в Певеке разместят первую российскую плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов».
Кстати, использование одной из разновидностей плавучей АЭС когда-то обсуждалось в качестве источника дополнительного энергообеспечения Таймыра.

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    Список новостей

 18 апреля 2017 
19:48   В Таганроге изготовят оборудование для Норильской ТЭЦ-2. 18:02   Дни памяти Александра Лебедя пройдут в Красноярском крае.
17:50   На здании дома по Ленинскому проспекту, 11 появится памятная доска Борису Колесникову. 17:14   На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов.
15:51   Молодежный центр объявляет о начале приема заявок на участие в IV ежегодном конкурсе «Норильск 2020». 15:38   В Норильске продолжается благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!»
15:32   На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов. 15:24   В Норильске состоится фестиваль творчества «Корпорация звезд-2017».
15:22   Акция «Час ветерана» в Норильске завершилась мероприятиями для отставных сотрудников Госавтоинспекции. 14:56   «Норникель» модернизирует Норильскую ТЭЦ-2
14:47   Таймырская студия современного и эстрадного танца «РаДость» стала призером Международного конкурса хореографического искусства «Мосты над невой». 14:40   Росгеология начинает изыскание новых нефтегазоносных залежей.
14:17   Вчера творческая группа спектакля «Дядя Ваня» приехала в столицу, чтобы уже сегодня вечером принять участие в «Золотой маске». 14:15   Экологический тест провели в Норильске активисты "Молодой Гвардии".
14:13   25 апреля автобусы по маршруту №15 будут ходить чаще. 13:59   Ушедшая из дома несовершеннолетняя найдена.
13:57   Норильские полицейские подвели итоги операции «Формальник». 12:49   Трехсотая победа в истории норильского клуба!

 17 апреля 2017 
18:12   Благотворительному фонду помощи бездомным животным «Даря надежду» требуются корма для подопечных. С этой целью вновь объявлен день стольника. 18:07   «Полярная зёленка» в эту пятницу накроет Публичную библиотеку - больших и маленьких норильчан ждут на Библионочи-2017.
17:12   Заместитель руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по красноярскому краю проведет личный прием граждан в Норильске. 17:11   Норильск станет активным участником российской сети "Танцуй ради жизни".
17:07   «Празднуем Пасху». Сегодня на сайте «Заполярки» стартовал кулинарный конкурс, посвященный пасхальной неделе. 14:49   В пятницу, 14 апреля в малом зале Городского центра культуры состоялось награждение победителей «Студенческой весны в Норильске-2017».
13:30   Десятая научная конференция по направлению «Строительство» прошла в норильском индустриальном институте. 12:51   Сегодня – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. Накануне праздника, в пятницу, наши полицейские чествовали заслуженных сотрудников норильского отдела внутренних дел.
12:19   Семейная команда, выступавшая за администрацию Норильска, победила в третьей Полярной олимпиаде. 12:08   На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в 2017 году из бюджета Красноярского края выделено более 280 миллионов рублей.
11:53   Таймырский посёлок Новорыбная сегодня встречает участников межрегиональной методической конференции. 11:53   Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали сведения о доходах за 2016 год.
11:53   В Норильске задержали серийного грабителя. 11:53   Таймыр передал эстафету краевого конкурса «Мастера Красноярья» Дивногорску.
11:52   Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни. 11:31   Сотрудники полиции и дружинники обеспечили правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях.
11:27   Общественный совет при норильской полиции провел первое в 2017 году официальное заседание. 11:19   Благодатный огонь, воссиявший в Иерусалиме, доставлен в Норильск.

 14 апреля 2017 
17:42   Губернатор определил науку, образование и инновационную деятельность как основной приоритет развития Красноярского края. 17:23   29 апреля - закрытие сезона у Норильской Лиги КВН. Он пройдет в форме фестиваля команд.
17:17   Глава города Олег Курилов принял участие в совещании при губернаторе Красноярского края. Главная тема - организация перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта "Алыкель". 17:12   Новое министерство будет создано в Красноярском крае
17:07   С 1 июля больничные по беременности и родам будут оформляться в электронном виде, а не на бумаге. 17:03   Завтра в Норильском индустриальном институте для будущих абитуриентов пройдет день открытых дверей.
16:42   В воскресенье часть Ленинского проспекта будет перекрыта для движения автотранспорта. 15:44   За сбыт и хранение наркотиков перед судом предстанет житель Норильска.
15:34   В Норильске под суд за совершение двух краж отправится жительница Дудинки. 15:04   Сегодня стали известны имена победителей онлайн-конкурса «Пасхальный декор», который проводился на сайте «Заполярной правды».
15:03   Управление общего и дошкольного образования Норильска проводит анкетирование «Изучение мнения населения об удовлетворенности качеством муниципальных услуг в сфере образования». 15:01   Теплоход "Близняк" этим летом будет выполнять прямые пассажирские рейсы из Дудинки в Красноярск.
14:59   Завтра на Таймыре стартует акция «Остановим насилие против детей». 14:58   Подготовка к летней торговле в Дудинке уже началась.




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