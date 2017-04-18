Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 апреля 2017, 15:38



В Норильске продолжается благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!»

Желающие принять участие в акции могут перечислить деньги на расчетный счет благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра», с обязательной пометкой: «Благотворительное пожертвование по акции «Сохраним память Великой Победы!», или внести средства наличными в ящики-накопители, расположенные по следующим адресам: - Центральный район Норильска, ул. Нансена, д. 69 (административно-деловой центр); ул. Нансена, д. 69 (АДЦ); пл. Металлургов, д. 10 (СРК «Арена-Норильск»); ул. Кирова, д. 13 (магазин «Жар. Птица»); Ленинский пр., д.17 (магазин «Жар. Птица»); - район Талнах, ул. Рудная, д. 7 «А», (магазин «Океан»); ул. Бауманская, д. 9 (магазин «Подсолнух»); ул. Строительная, д. 17 (МБУК «КДЦ «им. В. Высоцкого); - район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 (Культурно-досуговый центр «Юбилейный»); ул. Надеждинская, д. 14 (магазин «Подсолнух»); ул. Шахтерская, д.12 (магазин «Океан»); ул. Победы, д. 1 «А» (магазин «Зеленая линия»); - поселок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 (административное здание «Общественный центр»). Перечислить денежные средства также можно через банкоматы филиала Сбербанка и через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн». Всю информацию об акции можно получить в Управлении по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации Норильска (тел. 43-70-70); в Благотворительном фонде «Социальных программ «Территория добра» (тел. 46-52-22).

Просмотров:85 Она направлена на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной - в знак особой признательности и благодарности старшему поколению за ратный и трудовой подвиг в годы войны 1941-1945 годов.Желающие принять участие в акции могут перечислить деньги на расчетный счет благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра», с обязательной пометкой: «Благотворительное пожертвование по акции «Сохраним память Великой Победы!», или внести средства наличными в ящики-накопители, расположенные по следующим адресам:- Центральный район Норильска, ул. Нансена, д. 69 (административно-деловой центр); ул. Нансена, д. 69 (АДЦ); пл. Металлургов, д. 10 (СРК «Арена-Норильск»); ул. Кирова, д. 13 (магазин «Жар. Птица»); Ленинский пр., д.17 (магазин «Жар. Птица»);- район Талнах, ул. Рудная, д. 7 «А», (магазин «Океан»); ул. Бауманская, д. 9 (магазин «Подсолнух»); ул. Строительная, д. 17 (МБУК «КДЦ «им. В. Высоцкого);- район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 (Культурно-досуговый центр «Юбилейный»); ул. Надеждинская, д. 14 (магазин «Подсолнух»); ул. Шахтерская, д.12 (магазин «Океан»); ул. Победы, д. 1 «А» (магазин «Зеленая линия»);- поселок Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 (административное здание «Общественный центр»).Перечислить денежные средства также можно через банкоматы филиала Сбербанка и через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн».Всю информацию об акции можно получить в Управлении по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации Норильска (тел. 43-70-70); в Благотворительном фонде «Социальных программ «Территория добра» (тел. 46-52-22).