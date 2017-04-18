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18 апреля 2017, 15:51



Молодежный центр объявляет о начале приема заявок на участие в IV ежегодном конкурсе «Норильск 2020».

Конкурс состоит из трех этапов. В первом этапе - приеме заявок (до 10 мая) – представить проектную идею может как отдельный участник, так и команда. Для участия необходимо подать заявку установленной формы, при этом максимальная сумма гранта составляет 30 000 рублей. Прием заявок осуществляется по электронной почте 2015mc@mail.ru, а также через приложение Whats`App по номеру телефона 8-913-508-87-03. Во втором этапе – проектной школе (с 17 по 20 мая) - участники пройдут обязательное обучение социальному проектированию у квалифицированного тренера из Красноярска. Участникам расскажут, как написать проект, выиграть грант на его реализацию и многое другое. В третьем этапе – молодежном форуме (21 мая) – состоится презентационная сессия, в ходе которой участники представят свои проекты экспертному совету. Совет определит победителей в каждой из пяти номинаций конкурса. Победители получат подарочные сертификаты на оплату услуг рекламного агентства, приобретение канцелярии, строительных материалов, электроники, спортивного инвентаря и других ресурсов, необходимых для реализации проектов. Кроме того, организаторы конкурса отметили, что специалисты молодежного центра готовы оказать консультационную поддержку по подготовке и оформлению проектных идей. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 36-36-62.

Просмотров:111 Конкурс проводится в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020», организатором которого является «Краевой центр молодежных проектов «Лидер».Конкурс состоит из трех этапов. В первом этапе - приеме заявок (до 10 мая) – представить проектную идею может как отдельный участник, так и команда. Для участия необходимо подать заявку установленной формы, при этом максимальная сумма гранта составляет 30 000 рублей. Прием заявок осуществляется по электронной почте 2015mc@mail.ru, а также через приложение Whats`App по номеру телефона 8-913-508-87-03.Во втором этапе – проектной школе (с 17 по 20 мая) - участники пройдут обязательное обучение социальному проектированию у квалифицированного тренера из Красноярска. Участникам расскажут, как написать проект, выиграть грант на его реализацию и многое другое.В третьем этапе – молодежном форуме (21 мая) – состоится презентационная сессия, в ходе которой участники представят свои проекты экспертному совету. Совет определит победителей в каждой из пяти номинаций конкурса. Победители получат подарочные сертификаты на оплату услуг рекламного агентства, приобретение канцелярии, строительных материалов, электроники, спортивного инвентаря и других ресурсов, необходимых для реализации проектов.Кроме того, организаторы конкурса отметили, что специалисты молодежного центра готовы оказать консультационную поддержку по подготовке и оформлению проектных идей. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 36-36-62.