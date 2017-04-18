|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:48 В Таганроге изготовят оборудование для Норильской ТЭЦ-2.
18:02 Дни памяти Александра Лебедя пройдут в Красноярском крае.
17:50 На здании дома по Ленинскому проспекту, 11 появится памятная доска Борису Колесникову.
17:14 На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов.
15:51 Молодежный центр объявляет о начале приема заявок на участие в IV ежегодном конкурсе «Норильск 2020».
15:38 В Норильске продолжается благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!»
15:32 На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов.
15:24 В Норильске состоится фестиваль творчества «Корпорация звезд-2017».
15:22 Акция «Час ветерана» в Норильске завершилась мероприятиями для отставных сотрудников Госавтоинспекции.
14:56 «Норникель» модернизирует Норильскую ТЭЦ-2
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх