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18 апреля 2017, 17:14



На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов.

Судно INF-2 разработано Крыловским государственным научным центром (Санкт-Петербург), на счету которого новейшее поколение российских атомных ледоколов, подводные лодки и боевые корабли. В двух грузовых трюмах со съемными водонепроницаемыми крышками можно будет перевезти от 40 до 70 специальных транспортных контейнеров с отработанным ядерным топливом. «Такое судно вполне могло бы прийти на смену мурманской плавбазе «Имандра» в качестве хранилища отработанного ядерного топлива с ледоколов, – считает эксперт-атомщик Андрей Золотков. – Оно вполне могло бы прийти на смену «Имандре» в качестве хранилища топлива с атомных ледоколов». В то же время, по информации Крыловского государственного научного центра, одной из задач подобного сухогрузного судна будет транспортировка отработанного ядерного топлива с Билибинской АЭС (г. Певек, Чукотка). Процедура вывода из эксплуатации этой самой северной в мире АЭС должна начаться в 2019 году. Вместо АЭС в Певеке разместят первую российскую плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов». Кстати, использование одной из разновидностей плавучей АЭС когда-то обсуждалось в качестве источника дополнительного энергообеспечения Таймыра.

Просмотров:89 Сухогруз сможет не только курсировать вдоль арктического побережья Сибири, но и заходить в сибирские реки - к примеру, на Обь и Енисей, где находится ряд предприятий атомной промышленности по хранению и переработке. В частности, речь идет о предприятии в Железногорске на Енисее, бывшем Красноярске-26.Судно INF-2 разработано Крыловским государственным научным центром (Санкт-Петербург), на счету которого новейшее поколение российских атомных ледоколов, подводные лодки и боевые корабли. В двух грузовых трюмах со съемными водонепроницаемыми крышками можно будет перевезти от 40 до 70 специальных транспортных контейнеров с отработанным ядерным топливом.«Такое судно вполне могло бы прийти на смену мурманской плавбазе «Имандра» в качестве хранилища отработанного ядерного топлива с ледоколов, – считает эксперт-атомщик Андрей Золотков. – Оно вполне могло бы прийти на смену «Имандре» в качестве хранилища топлива с атомных ледоколов».В то же время, по информации Крыловского государственного научного центра, одной из задач подобного сухогрузного судна будет транспортировка отработанного ядерного топлива с Билибинской АЭС (г. Певек, Чукотка). Процедура вывода из эксплуатации этой самой северной в мире АЭС должна начаться в 2019 году. Вместо АЭС в Певеке разместят первую российскую плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов».Кстати, использование одной из разновидностей плавучей АЭС когда-то обсуждалось в качестве источника дополнительного энергообеспечения Таймыра.