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18 апреля 2017, 17:50



На здании дома по Ленинскому проспекту, 11 появится памятная доска Борису Колесникову.

Вопрос рассмотрела норильская межведомственная комиссия по утверждению проектов памятников, памятных знаков, мемориальных досок и вопросам благоустройства мемориальных зон Норильска. В конце февраля решение об установлении мемориальной доски было принято, после чего вопрос предстояло согласовать со службой по охране объектов культурного наследия Красноярского края. Дело в том, что дом по Ленинскому, 11 входит в реестр объектов культурного наследия и все изменения, касающиеся этого здания, необходимо согласовывать в крае. К сегодняшнему дню установка доски на краевом уровне утверждена, финансирование расходов по изготовлению и установке будет производиться за счет муниципального бюджета Норильска и ООО «Норд-Даймонд», компании, которая представляет инициативную группу – норильское землячество. На очередной сессии Норильского городского совета депутаты согласовали этот вопрос.

Просмотров:70 От инициативной группы в адрес главы города поступило обращение установить в Норильске мемориальную доску директору Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина, Герою Социалистического Труда, почетному гражданину города Норильска – Борису Ивановичу Колесникову. Доску предлагается установить по адресу: Норильск, Ленинский проспект, д. 11.Вопрос рассмотрела норильская межведомственная комиссия по утверждению проектов памятников, памятных знаков, мемориальных досок и вопросам благоустройства мемориальных зон Норильска. В конце февраля решение об установлении мемориальной доски было принято, после чего вопрос предстояло согласовать со службой по охране объектов культурного наследия Красноярского края. Дело в том, что дом по Ленинскому, 11 входит в реестр объектов культурного наследия и все изменения, касающиеся этого здания, необходимо согласовывать в крае. К сегодняшнему дню установка доски на краевом уровне утверждена, финансирование расходов по изготовлению и установке будет производиться за счет муниципального бюджета Норильска и ООО «Норд-Даймонд», компании, которая представляет инициативную группу – норильское землячество.На очередной сессии Норильского городского совета депутаты согласовали этот вопрос.