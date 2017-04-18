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18 апреля 2017, 18:02



Дни памяти Александра Лебедя пройдут в Красноярском крае.

20 апреля Александру Лебедю исполнилось бы 67 лет. Он погиб 28 апреля 2002 года при крушении вертолёта Ми-8 на Буйбинском перевале, когда вместе с сотрудниками администрации края и журналистами летел на открытие новой горнолыжной трассы. В рамках Дней памяти в красноярском кадетском корпусе им. А. И. Лебедя пройдут классные часы, посвященные его жизни и тем, кто погиб в той трагической авиакатастрофе. Кадетам расскажут о детстве генерала, о годах в военном училище, службе в армии, участии в урегулировании вооруженных конфликтов в Приднестровье и Чечне, о мужестве и любви к Родине. В центральном холле у портрета Лебедя будет выставлен почетный караул. У памятника Александру Лебедю, который находится на территории корпуса, члены Генеральского клуба Красноярского края примут участие в митинге и возложат цветы.

Просмотров:60 В кадетских корпусах Красноярского края почтят память генерал-лейтенанта, экс-губернатора региона Александра Лебедя. Напомним, именно по его инициативе в крае возродили систему кадетских корпусов и Мариинских гимназий.20 апреля Александру Лебедю исполнилось бы 67 лет. Он погиб 28 апреля 2002 года при крушении вертолёта Ми-8 на Буйбинском перевале, когда вместе с сотрудниками администрации края и журналистами летел на открытие новой горнолыжной трассы.В рамках Дней памяти в красноярском кадетском корпусе им. А. И. Лебедя пройдут классные часы, посвященные его жизни и тем, кто погиб в той трагической авиакатастрофе. Кадетам расскажут о детстве генерала, о годах в военном училище, службе в армии,участии в урегулировании вооруженных конфликтов в Приднестровье и Чечне, о мужестве и любви к Родине.В центральном холле у портрета Лебедя будет выставлен почетный караул. У памятника Александру Лебедю, который находится на территории корпуса, члены Генеральского клуба Красноярского края примут участие в митинге и возложат цветы.