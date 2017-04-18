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18 апреля 2017, 19:48



В Таганроге изготовят оборудование для Норильской ТЭЦ-2.

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» поставит оборудование для реконструкции двух энергоблоков Норильской ТЭЦ-2. Договор на реконструкцию под ключ подписали ПАО «Силовые машины, в которое входит ТКЗ «Красный котельщик» и ПАО «ГКМ «Норильский никель». По словам донского министра промышленности и энергетики Михаила Тихонова, в объем поставки для каждого энергоблока Норильской ТЕЦ-2 входит паровой котел производства «Красного котельщика». Паропроизводительность поставляемого оборудования составляет 500 тонн в час. Первый энергоблок Норильской ТЕЦ-2 планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, второй энергоблок – в 2022 году. Компания «Силовые машины» также обеспечит демонтаж прежнего оборудования, проектирование и изготовление нового оборудования, его поставку, монтаж и проведет пуско-наладочные работы. Как сообщает управление информационной политики правительства области, обновленные энергоблоки позволят обеспечить теплом и энергией потребителей Заполярного филиала «Норникеля» и муниципального района Талнах города Норильска на ближайшую перспективу.

Просмотров:17 В объем поставок входят паровые котлы ТКЗ «Красный котельщик».Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» поставит оборудование для реконструкции двух энергоблоков Норильской ТЭЦ-2. Договор на реконструкцию под ключ подписали ПАО «Силовые машины,в которое входит ТКЗ «Красный котельщик» и ПАО «ГКМ «Норильский никель». По словам донского министра промышленности и энергетики Михаила Тихонова, в объем поставки для каждого энергоблока Норильской ТЕЦ-2входит паровой котел производства «Красного котельщика». Паропроизводительность поставляемого оборудования составляет 500 тонн в час. Первый энергоблок Норильской ТЕЦ-2 планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году,второй энергоблок – в 2022 году. Компания «Силовые машины» также обеспечит демонтаж прежнего оборудования, проектирование и изготовление нового оборудования, его поставку, монтаж и проведет пуско-наладочные работы.Как сообщает управление информационной политики правительства области, обновленные энергоблоки позволят обеспечить теплом и энергией потребителей Заполярного филиала «Норникеля» и муниципального района Талнах города Норильскана ближайшую перспективу.