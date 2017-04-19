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19 апреля 2017, 13:54



Строительство нефтеналивного терминала «Таналау» в районе поселка Байкаловск в низовьях Енисея на севере Таймыра может вызвать негативные экологические последствия, считают эксперты.

Компания разработала проект "Обустройство Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождения", включая строительство нефтяного терминала "Таналау". Проект был рассмотрен на общественных слушаниях в Дудинке и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня. В связи с чем считается, что ситуация по регулированию экологической составляющей строительства нефтяного терминала "Таналау" находится на контроле. Власти региона утверждают, что не допустят негативных последствий. Однако против реализации проекта выступают как экологи, так и представители коренных малочисленных народов Таймыра. Специалисты также отмечают, что проект негативно скажется на рыбных ресурсах, животном мире и состоянии почв. В районе строящегося терминала находятся зимовальные ямы ценных видов рыб: осетра, нельмы, муксуна. Появление терминала нанесет непоправимый ущерб воспроизводству этих видов рыб, убежден председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев. По его словам, гораздо безопасней было бы построить не терминал, а нефтепровод до Диксона, где идет развитие морского порта для экспорта таймырского угля. Обеспокоенность строительством терминала высказывает и уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Красноярского края Семен Пальчин. В апреле 2016 года совместно с представителями международной экологической организации им была проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства на месте строительства нефтяного терминала "Таналау" ОАО "ННК-Таймырнефтегаздобыча". Одним из существенных нарушений на тот момент, по мнению экологов, стало размещение в водоохранной зоне реки Енисея мягких резервуаров-хранилищ дизельного топлива. Согласно оценке воздействия на окружающую среду, проведенной по заказу компании-инвестора в 2015 году, производительность терминала "Таналау" в 2017 году должна составить 263 тысяч тонн нефти, к 2020 году превысить 3 млн. тонн, а с 2022 года через терминал будет проходить 5 млн. тонн нефти ежегодно. Согласно данным, публикуемым в открытых источниках, стоимость строительства терминала оценивалась в 8,9 млрд. рублей. Терминал строится в рамках освоения Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождений с суммарными извлекаемыми запасами 106,7 млн. тонн. Оба месторождения принадлежат группе "Независимая нефтегазовая компания". В настоящее время работы временно приостановлены, оборудование на месторождении законсервировано.

Просмотров:123 Строительство нефтяного терминала ведет ОАО "ННК-Таймырнефтегаздобыча" в рамках освоения Пайяхского и Северо-Пайяхского нефтяного месторождения. Строительство предусмотрено схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением правительства РФ.Компания разработала проект "Обустройство Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождения", включая строительство нефтяного терминала "Таналау". Проект был рассмотрен на общественных слушаниях в Дудинке и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня. В связи с чем считается, что ситуация по регулированию экологической составляющей строительства нефтяного терминала "Таналау" находится на контроле. Власти региона утверждают, что не допустят негативных последствий.Однако против реализации проекта выступают как экологи, так и представители коренных малочисленных народов Таймыра. Специалисты также отмечают, что проект негативно скажется на рыбных ресурсах, животном мире и состоянии почв. В районе строящегося терминала находятся зимовальные ямы ценных видов рыб: осетра, нельмы, муксуна. Появление терминала нанесет непоправимый ущерб воспроизводству этих видов рыб, убежден председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев. По его словам, гораздо безопасней было бы построить не терминал, а нефтепровод до Диксона, где идет развитие морского порта для экспорта таймырского угля.Обеспокоенность строительством терминала высказывает и уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Красноярского края Семен Пальчин. В апреле 2016 года совместно с представителями международной экологической организации им была проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства на месте строительства нефтяного терминала "Таналау" ОАО "ННК-Таймырнефтегаздобыча". Одним из существенных нарушений на тот момент, по мнению экологов, стало размещение в водоохранной зоне реки Енисея мягких резервуаров-хранилищ дизельного топлива.Согласно оценке воздействия на окружающую среду, проведенной по заказу компании-инвестора в 2015 году, производительность терминала "Таналау" в 2017 году должна составить 263 тысяч тонн нефти, к 2020 году превысить 3 млн. тонн, а с 2022 года через терминал будет проходить 5 млн. тонн нефти ежегодно.Согласно данным, публикуемым в открытых источниках, стоимость строительства терминала оценивалась в 8,9 млрд. рублей. Терминал строится в рамках освоения Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождений с суммарными извлекаемыми запасами 106,7 млн. тонн. Оба месторождения принадлежат группе "Независимая нефтегазовая компания".В настоящее время работы временно приостановлены, оборудование на месторождении законсервировано.