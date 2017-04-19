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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:18 1 мая норильчан ждут народные гуляния, концерты и экскурсии.
17:58 Стражи порядка напоминают норильчанам о порядке и способах подачи заявлений и сообщений
16:41 МФК «Норильский никель» во втором матче 20-го тура Суперлиги уступил на выезде «Новой генерации» - 3:4.
16:09 Гардеробщица предприятия ответит в суде за карманную кражу.
16:02 Бывший норильчанин предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения на сумму более двух миллионов рублей.
15:58 Первая из четырех новых модульных подстанций запущена МУП «Коммунальные объединенные системы» в гаражных кооперативах района ДОСААФ.
15:29 Норильская спортсменка в Болгарии приняла участие в Первенстве Европы по тхэквондо.
15:22 Актуальные вопросы охраны окружающей среды Хатангского залива обсудили участники круглого стола в рамках Экологического форума «ЭКОАРКТИКА-2017»
15:09 Презентация долгожданной книги Екатерины Лисовской «Растения Севера» прошла в Публичной библиотеке Норильска.
14:57 В Красноярском крае проходит общекраевая добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2017», к которой подключились и активисты Молодежного центра Норильска.
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