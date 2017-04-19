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19 апреля 2017, 14:18



Размер величины прожиточного минимума в Красноярском крае увеличился на три процента, сообщает Минэкономразвития.

По сравнению с предыдущим кварталом размер ВПМ увеличился на 3% и составил 11 142 рубля в расчете на человека. Для трудоспособных граждан прожиточный уровень достиг 11 787 рублей (+ 2,8%), для пенсионеров – 8 695 рублей (+ 2,8%), для детей – 11 674 рубля (+3,6%). В районах Крайнего Севера ВПМ выросла на 3,5% и составила 16 060 рублей, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, рост составил 4,5% (12 413 рублей), в центральных и южных районах края – 2,7% (10 490 рублей). Причиной роста величины прожиточного минимума в I квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом явилось сезонное повышение цен на отдельные виды плодоовощной продукции (огурцы, помидоры, картофель, капуста, лук, свекла, морковь, виноград), а также мясо говядины и рыбу. Напомним, что ВПМ – расчетная величина, позволяющая наблюдать за темпом изменения уровня цен. Она устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения, в частности, при расчете размеров детских пособий и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Просмотров:110 Сегодня на заседании Правительства Красноярского края утверждена величина прожиточного минимума (ВПМ) за первый квартал 2017 года.По сравнению с предыдущим кварталом размер ВПМ увеличился на 3% и составил 11 142 рубля в расчете на человека. Для трудоспособных граждан прожиточный уровень достиг 11 787 рублей (+ 2,8%), для пенсионеров – 8 695 рублей (+ 2,8%), для детей – 11 674 рубля (+3,6%).В районах Крайнего Севера ВПМ выросла на 3,5% и составила 16 060 рублей, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, рост составил 4,5% (12 413 рублей), в центральных и южных районах края – 2,7% (10 490 рублей).Причиной роста величины прожиточного минимума в I квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом явилось сезонное повышение цен на отдельные виды плодоовощной продукции (огурцы, помидоры, картофель, капуста, лук, свекла, морковь, виноград), а также мясо говядины и рыбу.Напомним, что ВПМ – расчетная величина, позволяющая наблюдать за темпом изменения уровня цен. Она устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения, в частности, при расчете размеров детских пособий и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.