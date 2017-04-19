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19 апреля 2017, 14:57



В Красноярском крае проходит общекраевая добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2017», к которой подключились и активисты Молодежного центра Норильска.

В начале церемонии открытия «Добрые Люди» представили гостям свою концертную программу, а после этого провел с ними акцию: каждый участник написал от себя на шарике доброе пожелание, после чего добрый «мишка» (ростовая кукла) и активисты агентства раздали эти шарики прохожим. На 18 апреля запланированы сразу два «добрых» мероприятия. Сначала в 40 школе для десятиклассников проведут урок на тему «Добровольчество». А вечером добровольцы отправятся к жителю Кайеркана с ограниченными физическими возможностями, чтобы навести порядок в его доме. 19 апреля специалисты городского «Центра здорового образа жизни» организуют для участников акции урок на тему добрососедства, а волонтерская команда Гимназии №11 проведет урок о добровольчестве для своих сверстников. С 15 по 28 апреля волонтеры Молодежного центра окажут необходимую помощь Благотворительному фонду «69 параллель» в проведении акции «Благотворительный сундук» (акция по сбору вещей и канцелярии для нуждающихся), уже ставшей традиционной для нашего города. 20 апреля «Добрые люди» проведут в 37 и 40 школах акцию «Дари жизнь»: это уроки-лекции о донорстве крови, включающие в себя элементы интеллектуальной викторины. 22 апреля в Молодежном центре (ул. Школьная, 10) состоится эко-акция по сбору макулатуры для общегородской акции «Бумажный бум». В этот же день добровольцы Молодежного центра вместе с инициативной командой «Светоняшки» отправятся с игровым интерактивным квестом в Норильский детский дом. 23 апреля в Молодежном центре (ул. Школьная,10) пройдет торжественная церемония закрытия акции «Весенняя неделя добра - 2017» с подведением итогов и награждением волонтеров, принявших участие в добрых делах.

Просмотров:105 Для того, чтобы открыть самую добрую неделю года, 17 апреля в кайерканском Молодежном центре собрались представители добровольческих объединений и организаций нашего города. Это добровольческое агентство «Добрые люди» из Молодежного центра Норильска, Благотворительный фонд «69 параллель», «Центр здорового образа жизни» города Норильска, инициативная команда молодежи «Светоняшки», волонтерские команды гимназии №11 и школы №40.В начале церемонии открытия «Добрые Люди» представили гостям свою концертную программу, а после этого провел с ними акцию: каждый участник написал от себя на шарике доброе пожелание, после чего добрый «мишка» (ростовая кукла) и активисты агентства раздали эти шарики прохожим.На 18 апреля запланированы сразу два «добрых» мероприятия. Сначала в 40 школе для десятиклассников проведут урок на тему «Добровольчество». А вечером добровольцы отправятся к жителю Кайеркана с ограниченными физическими возможностями, чтобы навести порядок в его доме.19 апреля специалисты городского «Центра здорового образа жизни» организуют для участников акции урок на тему добрососедства, а волонтерская команда Гимназии №11 проведет урок о добровольчестве для своих сверстников.С 15 по 28 апреля волонтеры Молодежного центра окажут необходимую помощь Благотворительному фонду «69 параллель» в проведении акции «Благотворительный сундук» (акция по сбору вещей и канцелярии для нуждающихся), уже ставшей традиционной для нашего города. 20 апреля «Добрые люди» проведут в 37 и 40 школах акцию «Дари жизнь»: это уроки-лекции о донорстве крови, включающие в себя элементы интеллектуальной викторины.22 апреля в Молодежном центре (ул. Школьная, 10) состоится эко-акция по сбору макулатуры для общегородской акции «Бумажный бум». В этот же день добровольцы Молодежного центра вместе с инициативной командой «Светоняшки» отправятся с игровым интерактивным квестом в Норильский детский дом.23 апреля в Молодежном центре (ул. Школьная,10) пройдет торжественная церемония закрытия акции «Весенняя неделя добра - 2017» с подведением итогов и награждением волонтеров, принявших участие в добрых делах.