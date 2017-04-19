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19 апреля 2017, 15:09



Презентация долгожданной книги Екатерины Лисовской «Растения Севера» прошла в Публичной библиотеке Норильска.

Книга также не является строго академическим изданием, написанным научным языком. Здесь и рассказы о причинах и вариациях названий растений, и кулинарные рецепты из «подножного корма», и зеленая аптечка. И все это написано отличным слогом и сдобрено мягким юмором. Сразу вспоминается киплинговское «мы с тобой одной крови», только Екатерина Лисовская пошла дальше – от животного мира – к растительному. В свободную продажу книга не поступит, будет распространятся как справочное издание «Объединенной дирекции заповедников Таймыра». Тираж весьма невелик – всего 300 экземпляров. Но в заповедниках думают о допечатке книги, тем более что первая реакция читателей – откровенно восторженная.

Просмотров:101 Книга была задумана давно, в ней автору хотелось рассказать о самых популярных растениях норильской тундры, растущих буквально у нас под ногами, но лично нам до сих пор не представленных. Теперь это сделала Екатерина Лисовская, замдиректора по экологическому просвещению заповедников Таймыра. «Растения Севера» - это не справочник, и не энциклопедия, из более чем 400 ботанических видов, произрастающих на Таймыре, в книге – не более 60. Зато таких, увидев которые вы сразу скажите: «Так вот ты кто!»Книга также не является строго академическим изданием, написанным научным языком. Здесь и рассказы о причинах и вариациях названий растений, и кулинарные рецепты из «подножного корма», и зеленая аптечка. И все это написано отличным слогом и сдобрено мягким юмором. Сразу вспоминается киплинговское «мы с тобой одной крови», только Екатерина Лисовская пошла дальше – от животного мира – к растительному.В свободную продажу книга не поступит, будет распространятся как справочное издание «Объединенной дирекции заповедников Таймыра». Тираж весьма невелик – всего 300 экземпляров. Но в заповедниках думают о допечатке книги, тем более что первая реакция читателей – откровенно восторженная.