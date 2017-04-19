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19 апреля 2017, 15:22



Актуальные вопросы охраны окружающей среды Хатангского залива обсудили участники круглого стола в рамках Экологического форума «ЭКОАРКТИКА-2017»

Глава муниципального района Сергей Ткаченко поблагодарил организаторов и спонсоров: «Когда мы говорим о недропользовании, это, безусловно, влияние на окружающую среду, и вдвойне приятно, что сегодняшняя площадка положит начало диалога общественности, экологов, власти и недропользователей. Надеюсь, что подобного рода форматы станут традицией. Работа только начинается, сотрудничать предстоит годы, и такие площадки будут давать возможность урегулировать возникающие вопросы и разногласия». Завершились мероприятия экологического форума «ЭКОАРКТИКА-2017» большим праздником Дня оленевода на берегу реки Попигай сельского поселения Хатанга, где встретились оленеводы Таймыра и Анабарского улуса республики САХА (Якутия).

Просмотров:103 В рамках Экологического форума «ЭКОАРКТИКА-2017» в таймырском селе Хатанга прошел круглый стол «Актуальные вопросы охраны окружающей среды Хатангского залива». Собравшиеся на открытой площадке обсудили актуальные вопросы безопасного освоения Арктики, снижения негативного воздействия хозяйственно-производственной деятельности на окружающую среду, сохранения традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Таймыра.Глава муниципального района Сергей Ткаченко поблагодарил организаторов и спонсоров: «Когда мы говорим о недропользовании, это, безусловно, влияние на окружающую среду, и вдвойне приятно, что сегодняшняя площадка положит начало диалога общественности, экологов, власти и недропользователей. Надеюсь, что подобного рода форматы станут традицией. Работа только начинается, сотрудничать предстоит годы, и такие площадки будут давать возможность урегулировать возникающие вопросы и разногласия».Завершились мероприятия экологического форума «ЭКОАРКТИКА-2017» большим праздником Дня оленевода на берегу реки Попигай сельского поселения Хатанга, где встретились оленеводы Таймыра и Анабарского улуса республики САХА (Якутия).