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19 апреля 2017, 15:29



Норильская спортсменка в Болгарии приняла участие в Первенстве Европы по тхэквондо.

Норильчанка Полина Никуличева получила право выступить первым номером в стартовом составе сборной, в весовой категории до 67 кг. В первом поединке Полина одержала победу над соперницей из Греции, во втором бою победила спортсменку из Франции. В четвертьфинальном поединке в упорной борьбе Полина уступила спортсменке из Турции. Итог - 5 место на Первенстве Европы по тхэквондо в личном зачете. Всего в Первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди молодежи до 21 года принимали участие спортсмены из 47 стран. Общее количество участников – около 600 человек.

Просмотров:98 С 05 по 09 апреля 2017 года в городе София состоялось Первенство Европы по тхэквондо ВТФ среди молодежи до 21 года. Сборная России завоевала там первое командное место среди мужчин. В составе сборной России от Сибирского Федерального округа принимали участие три спортсмена: из Кемерово, Норильска и Иркутска.Норильчанка Полина Никуличева получила право выступить первым номером в стартовом составе сборной, в весовой категории до 67 кг.В первом поединке Полина одержала победу над соперницей из Греции, во втором бою победила спортсменку из Франции. В четвертьфинальном поединке в упорной борьбе Полина уступила спортсменке из Турции. Итог - 5 место на Первенстве Европы по тхэквондо в личном зачете.Всего в Первенстве Европы по тхэквондо ВТФ среди молодежи до 21 года принимали участие спортсмены из 47 стран. Общее количество участников – около 600 человек.