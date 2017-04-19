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19 апреля 2017, 15:58

Первая из четырех новых модульных подстанций запущена МУП «Коммунальные объединенные системы» в гаражных кооперативах района ДОСААФ.


Новые трансформаторные подстанции закуплены по программе замены изношенного оборудования. Наиболее морально и технически устаревшими в парке подстанций данного типа, по оценке специалистов МУП «КОС», оказались как раз подстанции в этом районе Норильска. До замены здесь работали еще масляные трансформаторы с довольно устаревшим оборудованием.
Первая из четырех подстанций сконструирована по так называемому киосковому типу: в вагончике небольшого размера, внутри которого расположены сухие трансформаторы и два отсека с оборудованием. Это современные компактные системы отечественного производства, электронными контрольно-измерительными приборами, системой контроля доступа, пожарной сигнализацией, а также инфракрасной системой обогрева помещения. Последний момент, по оценкам энергетиков, весьма важное и удобное дополнение к общей системе, поскольку позволяет комфортно проводить профилактические работы и обслуживание оборудования в условиях Заполярья.
Одним из основных преимуществ новых подстанций главный энергетик МУП «КОС» Виталий Дацюк назвал возможность организации учета потребления электроэнергии всех без исключения пользователей.
«Электроника такова, что любое самовольное подключение будет сразу пресечено, – говорит Виталий Дацюк. – Зная пристрастие владельцев гаражей к самовольным подключениям, могу предположить, что с новыми подстанциями мы с первых дней эксплуатации начнем работать на окупаемость и прибыль».

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15:24   В Норильске состоится фестиваль творчества «Корпорация звезд-2017». 15:22   Акция «Час ветерана» в Норильске завершилась мероприятиями для отставных сотрудников Госавтоинспекции.
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13:30   Десятая научная конференция по направлению «Строительство» прошла в норильском индустриальном институте. 12:51   Сегодня – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. Накануне праздника, в пятницу, наши полицейские чествовали заслуженных сотрудников норильского отдела внутренних дел.
12:19   Семейная команда, выступавшая за администрацию Норильска, победила в третьей Полярной олимпиаде. 12:08   На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в 2017 году из бюджета Красноярского края выделено более 280 миллионов рублей.
11:53   Таймырский посёлок Новорыбная сегодня встречает участников межрегиональной методической конференции. 11:53   Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали сведения о доходах за 2016 год.
11:53   В Норильске задержали серийного грабителя. 11:53   Таймыр передал эстафету краевого конкурса «Мастера Красноярья» Дивногорску.
11:52   Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни. 11:31   Сотрудники полиции и дружинники обеспечили правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях.
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