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19 апреля 2017, 15:58



Первая из четырех новых модульных подстанций запущена МУП «Коммунальные объединенные системы» в гаражных кооперативах района ДОСААФ.

Первая из четырех подстанций сконструирована по так называемому киосковому типу: в вагончике небольшого размера, внутри которого расположены сухие трансформаторы и два отсека с оборудованием. Это современные компактные системы отечественного производства, электронными контрольно-измерительными приборами, системой контроля доступа, пожарной сигнализацией, а также инфракрасной системой обогрева помещения. Последний момент, по оценкам энергетиков, весьма важное и удобное дополнение к общей системе, поскольку позволяет комфортно проводить профилактические работы и обслуживание оборудования в условиях Заполярья. Одним из основных преимуществ новых подстанций главный энергетик МУП «КОС» Виталий Дацюк назвал возможность организации учета потребления электроэнергии всех без исключения пользователей. «Электроника такова, что любое самовольное подключение будет сразу пресечено, – говорит Виталий Дацюк. – Зная пристрастие владельцев гаражей к самовольным подключениям, могу предположить, что с новыми подстанциями мы с первых дней эксплуатации начнем работать на окупаемость и прибыль».

Просмотров:96 Новые трансформаторные подстанции закуплены по программе замены изношенного оборудования. Наиболее морально и технически устаревшими в парке подстанций данного типа, по оценке специалистов МУП «КОС», оказались как раз подстанции в этом районе Норильска. До замены здесь работали еще масляные трансформаторы с довольно устаревшим оборудованием.Первая из четырех подстанций сконструирована по так называемому киосковому типу: в вагончике небольшого размера, внутри которого расположены сухие трансформаторы и два отсека с оборудованием. Это современные компактные системы отечественного производства, электронными контрольно-измерительными приборами, системой контроля доступа, пожарной сигнализацией, а также инфракрасной системой обогрева помещения. Последний момент, по оценкам энергетиков, весьма важное и удобное дополнение к общей системе, поскольку позволяет комфортно проводить профилактические работы и обслуживание оборудования в условиях Заполярья.Одним из основных преимуществ новых подстанций главный энергетик МУП «КОС» Виталий Дацюк назвал возможность организации учета потребления электроэнергии всех без исключения пользователей.«Электроника такова, что любое самовольное подключение будет сразу пресечено, – говорит Виталий Дацюк. – Зная пристрастие владельцев гаражей к самовольным подключениям, могу предположить, что с новыми подстанциями мы с первых дней эксплуатации начнем работать на окупаемость и прибыль».