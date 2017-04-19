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19 апреля 2017, 16:02



Бывший норильчанин предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения на сумму более двух миллионов рублей.

Как установили полицейские совместно с представителями Федеральной службы безопасности житель Норильска 1961 г.р. подал недостоверные сведения на получение социальной выплаты, скрыв наличие у него жилья в другом регионе России. На основании предоставленных ложных сведений мужчине была выделена субсидия в размере более двух миллионов 200 тысяч рублей. По данному факту следователями ОМВД России по г. Норильску было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкция статьи предполагает максимальное наказание сроком до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Просмотров:96 Следователи Отдела МВД по г. Норильску направили в суд уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат по программе переселения из районов Крайнего севера.Как установили полицейские совместно с представителями Федеральной службы безопасности житель Норильска 1961 г.р. подал недостоверные сведения на получение социальной выплаты, скрыв наличие у него жилья в другом регионе России. На основании предоставленных ложных сведений мужчине была выделена субсидия в размере более двух миллионов 200 тысяч рублей.По данному факту следователями ОМВД России по г. Норильску было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкция статьи предполагает максимальное наказание сроком до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.