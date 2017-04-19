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19 апреля 2017, 16:09



Гардеробщица предприятия ответит в суде за карманную кражу.

Как выяснили полицейские, в день хищения мужчина на несколько минут зашел в административный корпус предприятия, где сдал одежду в гардероб. Вернувшись через несколько минут, он забрал свою куртку, а по дороге обнаружил, что из лежавшего в кармане портмоне, исчезли две из трех пятитысячных купюр. Мужчина решил на следующий день сам пообщаться с гардеробщицей, однако женщина на работу не вышла, сказавшись больной. Потерпевший отправился в отдел полиции, где сотрудницу гардероба пригласили для беседы. 45-летняя злоумышленница призналась в совершенном преступлении. Воспользовавшись отсутствием иных посетителей, когда мужчина ушел, она «проверила» его карманы. Похищенные денежные средства в этот же день потратила на продукты и спиртное, которые было обнаружены оперативниками в ходе осмотра жилища подозреваемой. Несмотря на возмещение ущерба потерпевшему, в отношении женщины дознавателями Отдела полиции №2 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование завершено и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом. Трудовой договор с ней предприятием расторгнут.

Просмотров:92 В феврале в дежурную часть отдела полиции №2 от работника одного из талнахских предприятий поступило сообщение о краже 10 тысяч рублей.Как выяснили полицейские, в день хищения мужчина на несколько минут зашел в административный корпус предприятия, где сдал одежду в гардероб. Вернувшись через несколько минут, он забрал свою куртку, а по дороге обнаружил, что из лежавшего в кармане портмоне, исчезли две из трех пятитысячных купюр.Мужчина решил на следующий день сам пообщаться с гардеробщицей, однако женщина на работу не вышла, сказавшись больной.Потерпевший отправился в отдел полиции, где сотрудницу гардероба пригласили для беседы. 45-летняя злоумышленница призналась в совершенном преступлении. Воспользовавшись отсутствием иных посетителей, когда мужчина ушел, она «проверила» его карманы. Похищенные денежные средства в этот же день потратила на продукты и спиртное, которые было обнаружены оперативниками в ходе осмотра жилища подозреваемой.Несмотря на возмещение ущерба потерпевшему, в отношении женщины дознавателями Отдела полиции №2 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Расследование завершено и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом. Трудовой договор с ней предприятием расторгнут.