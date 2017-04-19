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19 апреля 2017, 16:41



МФК «Норильский никель» во втором матче 20-го тура Суперлиги уступил на выезде «Новой генерации» - 3:4.

На 30-й минуте Филиппов вновь вывел свою команду вперед, однако и на тот раз гости не смогли надолго закрепить свое преимущество и к 33-й минуте уступали уже два мяча: забили Алексей Лялин и Исмаил Гибадуллин. А на 49-й минуте, благодаря стараниям Александра Коданева, для никельщиков счет стал вовсе неудобным, 4:2. На последней минуте встречи сыктывкарцы нарушили правила в своей вратарской, судья указал на шестиметровый, а Канивец был точен, 4:3. «Соперник превзошел нас в желании и самоотдаче. Хотя именно эти качества должны были проявить мы. Очень жаль, что сегодня наши лидеры, обладая высоким исполнительским мастерством, не реализовали свои моменты и таким образом проиграли свой микро-матч. Если мы хотим играть в плей-офф, то нам необходимо в каждом игровом эпизоде выкладываться на 200 процентов. Нельзя искать причину поражения в чем-либо, кроме себя. Вся ответственность поражения лежит на тренере. Значит что-то не так сделал я, где-то не доработал, не нашел слова, действия которых должны были принести необходимый результат. В этом сезоне все игры с «Новой генерацией» складывались очень тяжело. И этот матч не исключение. Сегодня совпало много компонентов, которые привели к победе соперника», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. Напомним, вчерашний матч против «Новой генерации» норильчане выиграли со счетом 2:1. По итогам тура в активе северян 31 очко и восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре они встретятся с «Тюмени». Игра состоится 23 апреля в Норильске.

Просмотров:87 Первыми отличились норильчане, когда на десятой минуте Алексей Филиппов с передачи Яна Кузенка направил мяч точно в сетку ворот, 0:1. Спустя две минуты хозяева площадки ответили результативным контрвыпадом, которую завершил Виктор Прокушев, 1:1.На 30-й минуте Филиппов вновь вывел свою команду вперед, однако и на тот раз гости не смогли надолго закрепить свое преимущество и к 33-й минуте уступали уже два мяча: забили Алексей Лялин и Исмаил Гибадуллин. А на 49-й минуте, благодаря стараниям Александра Коданева, для никельщиков счет стал вовсе неудобным, 4:2. На последней минуте встречи сыктывкарцы нарушили правила в своей вратарской, судья указал на шестиметровый, а Канивец был точен, 4:3.«Соперник превзошел нас в желании и самоотдаче. Хотя именно эти качества должны были проявить мы. Очень жаль, что сегодня наши лидеры, обладая высоким исполнительским мастерством, не реализовали свои моменты и таким образом проиграли свой микро-матч. Если мы хотим играть в плей-офф, то нам необходимо в каждом игровом эпизоде выкладываться на 200 процентов. Нельзя искать причину поражения в чем-либо, кроме себя. Вся ответственность поражения лежит на тренере. Значит что-то не так сделал я, где-то не доработал, не нашел слова, действия которых должны были принести необходимый результат. В этом сезоне все игры с «Новой генерацией» складывались очень тяжело. И этот матч не исключение. Сегодня совпало много компонентов, которые привели к победе соперника», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.Напомним, вчерашний матч против «Новой генерации» норильчане выиграли со счетом 2:1. По итогам тура в активе северян 31 очко и восьмое место в турнирной таблице. В следующем туре они встретятся с «Тюмени». Игра состоится 23 апреля в Норильске.