Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 апреля 2017, 17:58



Стражи порядка напоминают норильчанам о порядке и способах подачи заявлений и сообщений

Анонимные сообщения, кроме тех, содержание которых содержит информацию о готовящемся террористическом акте, не регистрируются. Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем, эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ. При личном обращении в орган внутренних дел, заявителю выдается талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем данное сообщение, а также регистрационный номер и дата регистрации сообщения. Талон состоит из двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе части талона имеют одинаковый регистрационный номер. Заявитель расписывается в получении талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления. По результатам рассмотрения сообщения о происшествии сотрудником органа дознания или следователем в пределах своей компетенции принимается решение, о котором информируется заявитель. Одновременно разъясняется его право обжаловать принятое решение и порядок обжалования в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации. Эффективность работы сотрудников полиции напрямую зависит и от того, насколько активно граждане будут сообщать об известных им фактах преступной деятельности. «С начала 2017 года в дежурной части отдела МВД России по г. Норильску зарегистрировано свыше 13 700 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, по 547 из них принято решение о возбуждении уголовных дел. Мы напоминаем норильчанам, что своевременное информирование полиции о тех или иных противоправных деяниях, позволяют нам действовать быстрее и эффективнее раскрывать преступления», - отмечает начальник дежурной части Отдела МВД России по г. Норильску Ришат Миннекаев.

Просмотров:85 Полицейские Норильска напоминают жителям города о том, что сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях принимаются круглосуточно во всех дежурных частях, независимо от территории произошедшего. Написать заявление гражданин может в дежурной части, направить его по почте, факсимильным или иным видом связи, а также сообщить информацию о готовящемся либо совершенном правонарушении в устной форме по телефонам 47-24-01 (Бегичева, 9), 34-02-02 (Отдел полиции №1, пр. Ленинский, 12), 37-15-12 (Отдел полиции №2, р-н Талнах, ул. Строителей, 7), 39-19-31 (Отдел полиции №3, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская, 24).Анонимные сообщения, кроме тех, содержание которых содержит информацию о готовящемся террористическом акте, не регистрируются.Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем, эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ.При личном обращении в орган внутренних дел, заявителю выдается талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем данное сообщение, а также регистрационный номер и дата регистрации сообщения. Талон состоит из двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе части талона имеют одинаковый регистрационный номер. Заявитель расписывается в получении талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.По результатам рассмотрения сообщения о происшествии сотрудником органа дознания или следователем в пределах своей компетенции принимается решение, о котором информируется заявитель. Одновременно разъясняется его право обжаловать принятое решение и порядок обжалования в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.Эффективность работы сотрудников полиции напрямую зависит и от того, насколько активно граждане будут сообщать об известных им фактах преступной деятельности.«С начала 2017 года в дежурной части отдела МВД России по г. Норильску зарегистрировано свыше 13 700 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, по 547 из них принято решение о возбуждении уголовных дел. Мы напоминаем норильчанам, что своевременное информирование полиции о тех или иных противоправных деяниях, позволяют нам действовать быстрее и эффективнее раскрывать преступления», - отмечает начальник дежурной части Отдела МВД России по г. Норильску Ришат Миннекаев.