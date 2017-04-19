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Благотворительный хоккейный матч

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19 апреля 2017, 18:18

1 мая норильчан ждут народные гуляния, концерты и экскурсии.


В Центральном районе народное гуляние состоится на Театральной площади, горожан ждут с 14 до 17 часов на праздничную программу «Весенний разгуляй». С 13 до 16 часов каждый час от Музея Норильска будут отправляться тематические пешеходные экскурсии "Музейная маевка или как в Норильске отмечали Первомай" (начало в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00). Маршрут экскурсии: Музей Норильска – памятник В.И. Ленину – Октябрьская площадь.
В Талнахе в 15 часов на площади Горняков начнется концерт "Да здравствует День труда!"
В Кайеркане "Весенний разгуляй" начнется с 14:00 и продлится до 16:30. Праздник пройдет на площади перед КДЦ "Юбилейный" (ул. Шахтерская,14).

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    Список новостей

 19 апреля 2017 
18:18   1 мая норильчан ждут народные гуляния, концерты и экскурсии. 17:58   Стражи порядка напоминают норильчанам о порядке и способах подачи заявлений и сообщений
16:41   МФК «Норильский никель» во втором матче 20-го тура Суперлиги уступил на выезде «Новой генерации» - 3:4. 16:09   Гардеробщица предприятия ответит в суде за карманную кражу.
16:02   Бывший норильчанин предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения на сумму более двух миллионов рублей. 15:58   Первая из четырех новых модульных подстанций запущена МУП «Коммунальные объединенные системы» в гаражных кооперативах района ДОСААФ.
15:29   Норильская спортсменка в Болгарии приняла участие в Первенстве Европы по тхэквондо. 15:22   Актуальные вопросы охраны окружающей среды Хатангского залива обсудили участники круглого стола в рамках Экологического форума «ЭКОАРКТИКА-2017»
15:09   Презентация долгожданной книги Екатерины Лисовской «Растения Севера» прошла в Публичной библиотеке Норильска. 14:57   В Красноярском крае проходит общекраевая добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2017», к которой подключились и активисты Молодежного центра Норильска.
14:18   Размер величины прожиточного минимума в Красноярском крае увеличился на три процента, сообщает Минэкономразвития. 13:54   Строительство нефтеналивного терминала «Таналау» в районе поселка Байкаловск в низовьях Енисея на севере Таймыра может вызвать негативные экологические последствия, считают эксперты.

 18 апреля 2017 
19:48   В Таганроге изготовят оборудование для Норильской ТЭЦ-2. 18:02   Дни памяти Александра Лебедя пройдут в Красноярском крае.
17:50   На здании дома по Ленинскому проспекту, 11 появится памятная доска Борису Колесникову. 17:14   На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов.
15:51   Молодежный центр объявляет о начале приема заявок на участие в IV ежегодном конкурсе «Норильск-2020». 15:38   В Норильске продолжается благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!»
15:24   В Норильске состоится фестиваль творчества «Корпорация звезд-2017». 15:22   Акция «Час ветерана» в Норильске завершилась мероприятиями для отставных сотрудников Госавтоинспекции.
14:56   «Норникель» модернизирует Норильскую ТЭЦ-2 14:47   Таймырская студия современного и эстрадного танца «РаДость» стала призером Международного конкурса хореографического искусства «Мосты над невой».
14:40   Росгеология начинает изыскание новых нефтегазоносных залежей. 14:17   Вчера творческая группа спектакля «Дядя Ваня» приехала в столицу, чтобы уже сегодня вечером принять участие в «Золотой маске».
14:15   Экологический тест провели в Норильске активисты "Молодой Гвардии". 14:13   25 апреля автобусы по маршруту №15 будут ходить чаще.
13:59   Ушедшая из дома несовершеннолетняя найдена. 13:57   Норильские полицейские подвели итоги операции «Формальник».
12:49   Трехсотая победа в истории норильского клуба!

 17 апреля 2017 
18:12   Благотворительному фонду помощи бездомным животным «Даря надежду» требуются корма для подопечных. С этой целью вновь объявлен день стольника. 18:07   «Полярная зёленка» в эту пятницу накроет Публичную библиотеку - больших и маленьких норильчан ждут на Библионочи-2017.
17:12   Заместитель руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по красноярскому краю проведет личный прием граждан в Норильске. 17:11   Норильск станет активным участником российской сети "Танцуй ради жизни".
17:07   «Празднуем Пасху». Сегодня на сайте «Заполярки» стартовал кулинарный конкурс, посвященный пасхальной неделе. 14:49   В пятницу, 14 апреля в малом зале Городского центра культуры состоялось награждение победителей «Студенческой весны в Норильске-2017».
13:30   Десятая научная конференция по направлению «Строительство» прошла в норильском индустриальном институте. 12:51   Сегодня – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. Накануне праздника, в пятницу, наши полицейские чествовали заслуженных сотрудников норильского отдела внутренних дел.
12:19   Семейная команда, выступавшая за администрацию Норильска, победила в третьей Полярной олимпиаде. 12:08   На поддержку коренных малочисленных народов Таймыра в 2017 году из бюджета Красноярского края выделено более 280 миллионов рублей.
11:53   Таймырский посёлок Новорыбная сегодня встречает участников межрегиональной методической конференции. 11:53   Депутаты Госдумы от Красноярского края опубликовали сведения о доходах за 2016 год.
11:53   В Норильске задержали серийного грабителя. 11:53   Таймыр передал эстафету краевого конкурса «Мастера Красноярья» Дивногорску.
11:52   Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни. 11:31   Сотрудники полиции и дружинники обеспечили правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях.
11:27   Общественный совет при норильской полиции провел первое в 2017 году официальное заседание. 11:19   Благодатный огонь, воссиявший в Иерусалиме, доставлен в Норильск.

 14 апреля 2017 
17:42   Губернатор определил науку, образование и инновационную деятельность как основной приоритет развития Красноярского края. 17:23   29 апреля - закрытие сезона у Норильской Лиги КВН. Он пройдет в форме фестиваля команд.
17:17   Глава города Олег Курилов принял участие в совещании при губернаторе Красноярского края. Главная тема - организация перевозок жителей Норильска и Таймыра в период реконструкции аэропорта "Алыкель".




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