Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 апреля 2017, 18:18



1 мая норильчан ждут народные гуляния, концерты и экскурсии.

В Талнахе в 15 часов на площади Горняков начнется концерт "Да здравствует День труда!" В Кайеркане "Весенний разгуляй" начнется с 14:00 и продлится до 16:30. Праздник пройдет на площади перед КДЦ "Юбилейный" (ул. Шахтерская,14).

Просмотров:81 В Центральном районе народное гуляние состоится на Театральной площади, горожан ждут с 14 до 17 часов на праздничную программу «Весенний разгуляй». С 13 до 16 часов каждый час от Музея Норильска будут отправляться тематические пешеходные экскурсии "Музейная маевка или как в Норильске отмечали Первомай" (начало в 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00). Маршрут экскурсии: Музей Норильска – памятник В.И. Ленину – Октябрьская площадь.В Талнахе в 15 часов на площади Горняков начнется концерт "Да здравствует День труда!"В Кайеркане "Весенний разгуляй" начнется с 14:00 и продлится до 16:30. Праздник пройдет на площади перед КДЦ "Юбилейный" (ул. Шахтерская,14).