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20 апреля 2017, 12:27



Аэропорт «Норильск» и Минобороны договорились об использовании «военного» перрона и рулежной дорожки на территории аэродрома гражданскими самолетами в 2017-2018 гг.

Аэропорт Норильска обслуживает не только гражданские самолеты, но и воздушные суда Вооруженных сил РФ. Условия совместной эксплуатации аэродрома были закреплены в договоре совместного базирования, который Министерство обороны и аэропорт «Норильск» заключили 14 апреля 2017 года Его особенность - включение в документ пункта о возможности использования объектов Минобороны гражданской авиацией. Договор – результат работы специальной группы, созданной во исполнение поручения президента РФ на базе Росавиации и Министерства обороны, для синхронизации проектов реконструкции гражданского и военного секторов аэропорта «Норильск», поскольку Алыкель – аэропорт совместного базирования. В соответствии с договором на период проведения работ по реконструкции аэропорта «Норильск» (по плану продлится до 2018 г.) его администрация вправе использовать рулежную дорожку и часть перрона, находящиеся в зоне ответственности Минобороны России, для эксплуатации (руления и стоянки) гражданских судов. Это решение позволит избежать проблем с приемом и расстановкой воздушных судов в 2018 году, во время третьего этапа реконструкции, когда планируется проводить бетонные работы по ремонту гражданского перрона, и доступ к нему будет ограничен. «Предстоящая реконструкция позволит превратить Алыкель в современный, отвечающий самым строгим требованиям, аэропорт. Мы используем все возможности, чтобы провести ремонт максимально оперативно и качественно. И мы очень благодарны Министерству обороны и Росавиации за содействие. Благодаря дополнительным маневровым поверхностям мы сможем сохранить высокий уровень загрузки аэропорта, а значит, обеспечить устойчивую связь жителей Норильска с материком даже на время ремонтных работ», - прокомментировал генеральный директор аэропорта «Норильск» Андрей Никифоров.

Просмотров:173 Аэропорт «Норильск» сможет использовать объекты Минобороны, расположенные на его территории, для гражданских нужд во время реконструкции. Такая возможность предусмотрена в договоре совместного базирования. Это позволит провести работы по ремонту аэропорта Норильска более эффективно.Аэропорт Норильска обслуживает не только гражданские самолеты, но и воздушные суда Вооруженных сил РФ. Условия совместной эксплуатации аэродрома были закреплены в договоре совместного базирования, который Министерство обороны и аэропорт «Норильск» заключили 14 апреля 2017 года Его особенность - включение в документ пункта о возможности использования объектов Минобороны гражданской авиацией.Договор – результат работы специальной группы, созданной во исполнение поручения президента РФ на базе Росавиации и Министерства обороны, для синхронизации проектов реконструкции гражданского и военного секторов аэропорта «Норильск», поскольку Алыкель – аэропорт совместного базирования.В соответствии с договором на период проведения работ по реконструкции аэропорта «Норильск» (по плану продлится до 2018 г.) его администрация вправе использовать рулежную дорожку и часть перрона, находящиеся в зоне ответственности Минобороны России, для эксплуатации (руления и стоянки) гражданских судов. Это решение позволит избежать проблем с приемом и расстановкой воздушных судов в 2018 году, во время третьего этапа реконструкции, когда планируется проводить бетонные работы по ремонту гражданского перрона, и доступ к нему будет ограничен.«Предстоящая реконструкция позволит превратить Алыкель в современный, отвечающий самым строгим требованиям, аэропорт. Мы используем все возможности, чтобы провести ремонт максимально оперативно и качественно. И мы очень благодарны Министерству обороны и Росавиации за содействие. Благодаря дополнительным маневровым поверхностям мы сможем сохранить высокий уровень загрузки аэропорта, а значит, обеспечить устойчивую связь жителей Норильска с материком даже на время ремонтных работ», - прокомментировал генеральный директор аэропорта «Норильск» Андрей Никифоров.