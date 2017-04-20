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20 апреля 2017, 13:08

В УПРиУ подвели итоги работы за март.


В марте 2017 года в управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав обратилось 188 граждан, из них семь - индивидуальных предпринимателей (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства) и 181 потребитель с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества. Структура заявлений и обращений потребителей на услуги по видам деятельности предпринимателей следующая: услуги торговли – 126 обращения; бытовые услуги – 12 обращений; жилищно-коммунальные услуги – 9 обращений; услуги транспорта – 5 обращения; услуги почты и связи – 6 обращений; банковские услуги – 1 обращений; медицинские услуги – 2 обращение; услуги общественного питания – 1 обращение; прочие виды деятельности – 19 обращения.
По поступившим обращениям специалистами управления дано: 130 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказана помощь в составлении 54 претензий, подготовлено 5 проектов исковых заявлений в суд. Получено одно письменное обращение, после рассмотрения которого заявителю будет направлен ответ.
Из всех обращений потребителей значительную часть составляют обращения на услуги торговли 69,6%. В числе основных причин обращений потребителей по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, из них наибольшая часть обращений на недоброкачественные непродовольственные товары. По заявленным обращениям потребителям был возмещен ущерб в сумме 573 438 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 551 448 руб. Размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 21 990 руб.

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