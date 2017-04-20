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20 апреля 2017, 13:18



В «Норникеле» прошло заседание квартального комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии.

Директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля» Игорь Рахимов обозначил приоритетные направления текущего года, в числе которых реализация проекта «Риск-контроль», развитие профессиональных компетенций линейных руководителей, привязка оплаты труда руководителей предприятий к уровню травматизма в их подразделении. Участники отметили, что в компании проведена и проводится большая работа по охране труда и промышленной безопасности. И эта работа дает результаты - по сравнению с предыдущим годом I квартал 2017 года показал заметное снижение производственного травматизма: общее количество травм по компании снизилось более чем в два раза, смертельных случаев – в три. Директор Заполярного филиала «Норникеля» Александр Рюмин отметил, что в это вкладывается много сил и средств, но позитивная динамика никого не должна расслаблять: нужно усердно работать, чтобы создать культуру безопасного труда на производстве. И ориентиром в этом является руководитель, который задает направление, подает личный пример. Сегодня компания ведет работу, чтобы убрать работника из-под опасности, заменить работу в опасных условиях под землей техникой. Однако все шаги безопасности должны начинаться с положительного примера руководителей в соблюдении требований безопасности.

Просмотров:150 Это традиционное мероприятие под председательством первого вице-президента – операционного директора компании Сергея Дяченко. Также в нем приняли участие представители РОКС компании – из Норильска, Читы, с Кольского полуострова и т. д.Директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля» Игорь Рахимов обозначил приоритетные направления текущего года, в числе которых реализация проекта «Риск-контроль», развитие профессиональных компетенций линейных руководителей, привязка оплаты труда руководителей предприятий к уровню травматизма в их подразделении.Участники отметили, что в компании проведена и проводится большая работа по охране труда и промышленной безопасности. И эта работа дает результаты - по сравнению с предыдущим годом I квартал 2017 года показал заметное снижение производственного травматизма: общее количество травм по компании снизилось более чем в два раза, смертельных случаев – в три.Директор Заполярного филиала «Норникеля» Александр Рюмин отметил, что в это вкладывается много сил и средств, но позитивная динамика никого не должна расслаблять: нужно усердно работать, чтобы создать культуру безопасного труда на производстве. И ориентиром в этом является руководитель, который задает направление, подает личный пример. Сегодня компания ведет работу, чтобы убрать работника из-под опасности, заменить работу в опасных условиях под землей техникой. Однако все шаги безопасности должны начинаться с положительного примера руководителей в соблюдении требований безопасности.