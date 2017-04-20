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20 апреля 2017, 13:44



В рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» в Норильске открывается социальное конструкторское бюро.

В первый и второй день, 21 и 22 апреля, мероприятие начнется в 10.00 и пройдет в арт-резиденции (ул. Богдана Хмельницкого, 1, помещение 81) с участием Юрия Тюшева, Олега Марфина и Ольги Поляковой, проектных консультантов и тренеров. Там участников познакомят с тем, как сделать проект креативным, с чего начинается и чем заканчивается разработка социального проекта, научат презентовать акции и многое другое. В третий день, 23 апреля в 10.00, участники соберутся в СРК «Арена», где будут реализованы акции проектными командами и подведены итоги.

Просмотров:138 По словам организаторов в лице управления благотворительных программ «Норникеля», мероприятие направлено на увеличение эффективности проектировочной деятельности, качества и глубины проработки социальных проектов команд общественных активистов – потенциальных грантополучателей; разработку дорожной карты социальных проектов «Норильское лето 2017»; развитие навыков «упаковки проектов» и реализация проектов «здесь и сейчас».В первый и второй день, 21 и 22 апреля, мероприятие начнется в 10.00 и пройдет в арт-резиденции (ул. Богдана Хмельницкого, 1, помещение 81) с участием Юрия Тюшева, Олега Марфина и Ольги Поляковой, проектных консультантов и тренеров. Там участников познакомят с тем, как сделать проект креативным, с чего начинается и чем заканчивается разработка социального проекта, научат презентовать акции и многое другое. В третий день, 23 апреля в 10.00, участники соберутся в СРК «Арена», где будут реализованы акции проектными командами и подведены итоги.