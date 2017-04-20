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20 апреля 2017, 14:06



Работники структурных подразделений администрации Норильска стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий»

Отметим, что конкурс проводится с 2002-го года Российской муниципальной академией с целью выявления и поддержки муниципальных служащих, достигших значительных успехов в области местного самоуправления, а также повышения престижа профессии муниципального служащего. Подробнее о том, как проходил конкурс "Заполярка" расскажет чуть позже.

Просмотров:138 В этом году Норильск представляли два участника: Наталья Рожнова из Управления дошкольного образования и Ирина Коселовская из Управления потребительского рынка и услуг. Они были признаны лучшими в своих номинациях: «Социальное развитие» и «Управление, экономика и финансы», соответственно.Отметим, что конкурс проводится с 2002-го года Российской муниципальной академией с целью выявления и поддержки муниципальных служащих, достигших значительных успехов в области местного самоуправления, а также повышения престижа профессии муниципального служащего.Подробнее о том, как проходил конкурс "Заполярка" расскажет чуть позже.