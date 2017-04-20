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20 апреля 2017, 14:52



В Норильске единственный не расселенный аварийный дом - на Лауреатов, 81 - расселяется с трудом.

Напомним, еще в августе 2013 года в администрации Норильска решили, что это здание нуждается в реконструкции, а позже, в декабре 2015-го, по конструктивным показаниям дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Изначально переселению подлежали 309 семей, из них 155 - нанимателей жилья по договорам социального найма и 130 собственников; остальные 24 семьи занимали жилье по договорам служебного либо коммерческого найма, а некоторые комнаты значились как общежитие. На данный момент с Лауреатов, 81 расселены 247 семей: 128 жильцов «служебок» и «гостинок» переехали в новое жилье; 95 собственникам по их выбору предоставлены другие жилые помещения или выкупная цена - в среднем около 450-500 тысяч рублей. Некоторые собственники переехали в предложенные жилфондом однокомнатные квартиры с доплатой. При этом еще 62 семьи на сегодняшний день подлежат расселению, причем 32 из них не идут на контакт с жилфондом. Об этом и о том, как трудно работать с этой категорией граждан на брифинге для норильских СМИ рассказала начальник жилфонда Марина Покровская. «Тянуть больше некуда, - прокомментировала ситуацию Марина Васильевна, - конечная дата расселения аварийного дома – декабрь 2017 года, и нам придется расселять граждан в судебном порядке. В этом случае горожанам, занимающим жилье по договорам соцнайма, предоставят равноценное жилье, а собственники получат выкупную цену. В настоящее время заключается контракт с оценщиком, в его отчете жилфонд получит цену каждого жилого помещения. Далее мы обратимся в суд о предоставлении этой суммы собственникам». К слову, если человек не расторг договор социального найма и покинул территорию, право пользования за ним сохраняется, начисляются коммунальные платежи и плата за соцнайм. «В случае с пустующими квартирами собственников мы проводим проверки и составляем акты, - отметила начальник жилфонда, - и если в акте установлено, что собственник по тому или иному адресу долго не проживает и не оплачивает услуги ЖКХ, мы также можем выйти по его делу в суд с иском об утрате права пользования. И тогда взамен ему уже ничего никто не предоставит». Что касается работы с населением, порой тяжело удовлетворить требования «переселенцев»: то район кому-то не подходит, то дом, то этаж. Однако в жилищном законодательстве нет требований, на каком этаже должна находиться квартира в случае переселения из аварийного жилья. При этом подобрать жилье для тех, кто заинтересован в переселении, в жилфонде все же стараются. И призывают оставшихся жильцов многострадального дома прийти на Талнахскую, 40, в кабинет 411, и в добровольном порядке отработать со специалистами вопрос выезда из аварийного дома, подлежащего сносу: «Потом выбора жилья и выбора способа переселения не будет», -подытожила Марина Покровская.

Просмотров:169 Норильские «гостинки», построенные в свое время из газозолобетонных панелей, давно отслужили положенный им 25-летний срок. Однако пока дом стоит, смельчаки или особо принципиальные люди упорно продолжают в нем жить.Напомним, еще в августе 2013 года в администрации Норильска решили, что это здание нуждается в реконструкции, а позже, в декабре 2015-го, по конструктивным показаниям дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Изначально переселению подлежали 309 семей, из них 155 - нанимателей жилья по договорам социального найма и 130 собственников; остальные 24 семьи занимали жилье по договорам служебного либо коммерческого найма, а некоторые комнаты значились как общежитие.На данный момент с Лауреатов, 81 расселены 247 семей: 128 жильцов «служебок» и «гостинок» переехали в новое жилье; 95 собственникам по их выбору предоставлены другие жилые помещения или выкупная цена - в среднем около 450-500 тысяч рублей. Некоторые собственники переехали в предложенные жилфондом однокомнатные квартиры с доплатой.При этом еще 62 семьи на сегодняшний день подлежат расселению, причем 32 из них не идут на контакт с жилфондом. Об этом и о том, как трудно работать с этой категорией граждан на брифинге для норильских СМИ рассказала начальник жилфонда Марина Покровская.«Тянуть больше некуда, - прокомментировала ситуацию Марина Васильевна, - конечная дата расселения аварийного дома – декабрь 2017 года, и нам придется расселять граждан в судебном порядке. В этом случае горожанам, занимающим жилье по договорам соцнайма, предоставят равноценное жилье, а собственники получат выкупную цену. В настоящее время заключается контракт с оценщиком, в его отчете жилфонд получит цену каждого жилого помещения. Далее мы обратимся в суд о предоставлении этой суммы собственникам».К слову, если человек не расторг договор социального найма и покинул территорию, право пользования за ним сохраняется, начисляются коммунальные платежи и плата за соцнайм.«В случае с пустующими квартирами собственников мы проводим проверки и составляем акты, - отметила начальник жилфонда, - и если в акте установлено, что собственник по тому или иному адресу долго не проживает и не оплачивает услуги ЖКХ, мы также можем выйти по его делу в суд с иском об утрате права пользования. И тогда взамен ему уже ничего никто не предоставит».Что касается работы с населением, порой тяжело удовлетворить требования «переселенцев»: то район кому-то не подходит, то дом, то этаж. Однако в жилищном законодательстве нет требований, на каком этаже должна находиться квартира в случае переселения из аварийного жилья.При этом подобрать жилье для тех, кто заинтересован в переселении, в жилфонде все же стараются. И призывают оставшихся жильцов многострадального дома прийти на Талнахскую, 40, в кабинет 411, и в добровольном порядке отработать со специалистами вопрос выезда из аварийного дома, подлежащего сносу: «Потом выбора жилья и выбора способа переселения не будет», -подытожила Марина Покровская.