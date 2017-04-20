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20 апреля 2017, 15:32



В Норильском колледже искусств состоялся Второй театральный фестиваль, приуроченный на этот раз к золотому юбилею этого славного учреждения.

«Выбор пьесы не случаен, - говорит режиссер постановки и педагог колледжа искусств Андрей Слизков, - студенты сами выбрали «Чайку» Антона Чехова увидев в этом произведении связь времен». По словам педагога, этот фестиваль не состоялся бы без вдохновителя и автора многих культурных проектов города, Елены Истратовой. Именно ей принадлежит идея объединения театралов любителей города в единый коллектив, отметил он. Атмосфера таинственности, полумрак, игра актеров и теней, музыкальное сопровождение – здесь все, как в обычном театре. Студенты, в образе героев чеховской пьесы, по мнению зрителей, выступили очень достойно. В рамках фестиваля студенты и гости будут радовать своими выступлениями любителей театралов до конца недели. В среду Светлана Варламова и Александр Семочкин представили зрителям литературную композицию по произведению Марины Цветаевой. Сегодня, в четверг, в 19.00 состоится сюрприз от Дудинского народного камерного театра. В пятницу и субботу пройдут спектакли и творческая встреча с российским драматургом, доцентом кафедры истории искусств Екатеринбургского государственного театрального института Олегом Богаевым. 22 апреля приезжий гость проведет мастер класс по теме «современная драматургия», а после актеры театральной студии «Синяя птица» покажут спектакль по произведению Чехова «Шутки». Завершится фестиваль 23 апреля показом спектакля по сюжету сказки Андерсена «Капризная принцесса».

Просмотров:124 Открылся фестиваль премьерой спектакля «Чайка» по Чехову. На сцене наравне с профессионалами дебютировали артисты учебного «Театра на Комсомольской» норильского колледжа искусств.«Выбор пьесы не случаен, - говорит режиссер постановки и педагог колледжа искусств Андрей Слизков, - студенты сами выбрали «Чайку» Антона Чехова увидев в этом произведении связь времен».По словам педагога, этот фестиваль не состоялся бы без вдохновителя и автора многих культурных проектов города, Елены Истратовой. Именно ей принадлежит идея объединения театралов любителей города в единый коллектив, отметил он.Атмосфера таинственности, полумрак, игра актеров и теней, музыкальное сопровождение – здесь все, как в обычном театре. Студенты, в образе героев чеховской пьесы, по мнению зрителей, выступили очень достойно.В рамках фестиваля студенты и гости будут радовать своими выступлениями любителей театралов до конца недели. В среду Светлана Варламова и Александр Семочкин представили зрителям литературную композицию по произведению Марины Цветаевой. Сегодня, в четверг, в 19.00 состоится сюрприз от Дудинского народного камерного театра. В пятницу и субботу пройдут спектакли и творческая встреча с российским драматургом, доцентом кафедры истории искусств Екатеринбургского государственного театрального института Олегом Богаевым. 22 апреля приезжий гость проведет мастер класс по теме «современная драматургия», а после актеры театральной студии «Синяя птица» покажут спектакль по произведению Чехова «Шутки». Завершится фестиваль 23 апреля показом спектакля по сюжету сказки Андерсена «Капризная принцесса».