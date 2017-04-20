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20 апреля 2017, 16:26



Возле публичной библиотеки Норильска взамен поломанного холодильника, который использовался как книжный шкаф, установили новый.

Напомним, первый арт-объект, раскрашенный в радужные цвета, был установлен в конце сентября 2015 года у входа в Публичную библиотеку.

Просмотров:127 Импровизированная мини–библиотека пользовалась большим спросом у норильчан, куда они могли приносить свои книги и брать взамен понравившиеся. Какое-то время, из-за поломки прежнего «уличного книгохранилища» место пустовало. У старого, цветного холодильника, отвалились двери. На днях на его месте появился другой, значительно больше в размерах за счет морозильной камеры.Напомним, первый арт-объект, раскрашенный в радужные цвета, был установлен в конце сентября 2015 года у входа в Публичную библиотеку.