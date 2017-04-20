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20 апреля 2017, 16:46



Сегодня в столице края открылся Красноярский экономический форум-2017, в работе которого принимает участие и глава города Олег Курилов.

Глава Норильска Олег Курилов во второй день работы форума выступит с докладом на заседании, посвященном Арктическим зонам Красноярского края. Там он планирует внести предложение уже сейчас вписать в закон соответствующую норму, позволяющую вновь принятым на работу в краевые учреждения сотрудникам до 35 лет начислять процентную надбавку за стаж («полярки») с первого дня работы в учреждении. Подробнее об этом «Заполярная правда» расскажет по завершении «КЭФ-2017».

Просмотров:131 Программа форума очень насыщена. В первый же день участники попадут на дискуссии, посвященные экологии и землепользованию, научно-техническому прогрессу и малому и среднему предпринимательству. Форум продлится три дня, в течение которых пройдет более 60 заседаний, форумов и круглых столов.Глава Норильска Олег Курилов во второй день работы форума выступит с докладом на заседании, посвященном Арктическим зонам Красноярского края. Там он планирует внести предложение уже сейчас вписать в закон соответствующую норму, позволяющую вновь принятым на работу в краевые учреждения сотрудникам до 35 лет начислять процентную надбавку за стаж («полярки») с первого дня работы в учреждении.Подробнее об этом «Заполярная правда» расскажет по завершении «КЭФ-2017».