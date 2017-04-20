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20 апреля 2017, 17:20



Норильский заполярный театр драмы имени Маяковского остался в числе номинантов фестиваля «Золотая Маска – 2017».

К тому же на «Маске» конкурсная и гастрольная жизнь норильского театра не заканчиваются: сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербург вылетела группа артистов, занятых в спектакле «Конек-горбунок», для участия в XIV фестивале театрального искусства для детей «Арлекин». Фестиваль проходит в культурной столице страны с 17 по 25 апреля на нескольких сценических площадках. Показ норильского «Конька-Горбунка» пройдет 22 апреля в 15.00 и 18.00 в Молодежном театре на Фонтанке. Напомним, это постановка режиссера Тимура Файрузова, хореограф - Должи Галсанов, художники Фемистокл и Ольга Атмадзас, музыкальное оформление - Андрея Федоськина. Премьера спектакля состоялась в декабре 2015 года, «Лучшим спектаклем для детей» его назвали в Красноярске на «Театральной весне» прошлого года. Критики отметили тогда необычную трактовку классического сюжета с цирковыми аттракционами, фокусами и клоунадой.

Просмотров:115 Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Петра Шерешевского, показанный на сцене московского театра им. Пушкина, отмечен на престижном театральном состязании страны в десятке лучших, и не более того. Тем не менее норильские артисты считают это неплохим результатом и новой вехой в истории нашей «маяковки», ведь конкурировать на столь большой сцене им пришлось с сильнейшими спектаклями России - спектаклем «Гамлет» Льва Додина, например, или «Грозой» Андрея Могучего. «Награждение - не самый важный итог такого интересного пути, ведь «Маска» дает возможность много видеть, обдумывать, наслаждаться, корректируя свою картину мира, - говорят актеры».К тому же на «Маске» конкурсная и гастрольная жизнь норильского театра не заканчиваются: сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербург вылетела группа артистов, занятых в спектакле «Конек-горбунок», для участия в XIV фестивале театрального искусства для детей «Арлекин».Фестиваль проходит в культурной столице страны с 17 по 25 апреля на нескольких сценических площадках. Показ норильского «Конька-Горбунка» пройдет 22 апреля в 15.00 и 18.00 в Молодежном театре на Фонтанке.Напомним, это постановка режиссера Тимура Файрузова, хореограф - Должи Галсанов, художники Фемистокл и Ольга Атмадзас, музыкальное оформление - Андрея Федоськина. Премьера спектакля состоялась в декабре 2015 года, «Лучшим спектаклем для детей» его назвали в Красноярске на «Театральной весне» прошлого года. Критики отметили тогда необычную трактовку классического сюжета с цирковыми аттракционами, фокусами и клоунадой.