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20 апреля 2017, 18:21



В Норильске водители многотонных грузовиков поддержали акцию «Сохрани жизнь!#СбавьСкорость»

Мужчины охотно приняли участие в фотосессии с лозунгами кампании, разместив фотоснимки в социальных сетях. Водители карьерной техники надеются, что их участие в акции поможет воплотить в жизнь идеи всероссийского мероприятия по снижению скорости, провозглашенные манифестом Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.

Просмотров:120 Водители многотонных карьерных самосвалов автотранспортного предприятия Норильска обсудили проблемные вопросы безопасности дорожного движения в особенных условиях Заполярного круга, где от профессионализма водителей зависит не только их жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения.Мужчины охотно приняли участие в фотосессии с лозунгами кампании, разместив фотоснимки в социальных сетях. Водители карьерной техники надеются, что их участие в акции поможет воплотить в жизнь идеи всероссийского мероприятия по снижению скорости, провозглашенные манифестом Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.