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20 апреля 2017, 18:22



Кайерканские оперативники задержали ограбившего продуктовый магазин жителя района

После проведения ревизии было установлено, что из торгового зала похищены бутылка ликера и бутылка текилы общей стоимостью около 3 тысяч рублей. В день поступления обращения потерпевшей в полицию, злоумышленник был задержан оперативниками по месту жительства. Им оказался молодой человек 1996 г.р. Свой поступок стражам порядка он объяснил состоянием алкогольного опьянения, в котором пребывал, желанием продолжить застолье с друзьями и отсутствием денежных средств. Украденную продукцию подозреваемый употребил той же ночью. По данному факту дознавателями отдела полиции №3 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж», максимальная санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Просмотров:117 В дежурную часть отдела полиции №3 поступило заявление от владелицы продуктового магазина, расположенного в районе Кайеркан. Женщина сообщила, что тремя днями ранее в ночное время посетитель торговой точки, скрылся с товаром, не рассчитавшись за него.После проведения ревизии было установлено, что из торгового зала похищены бутылка ликера и бутылка текилы общей стоимостью около 3 тысяч рублей.В день поступления обращения потерпевшей в полицию, злоумышленник был задержан оперативниками по месту жительства. Им оказался молодой человек 1996 г.р. Свой поступок стражам порядка он объяснил состоянием алкогольного опьянения, в котором пребывал, желанием продолжить застолье с друзьями и отсутствием денежных средств. Украденную продукцию подозреваемый употребил той же ночью.По данному факту дознавателями отдела полиции №3 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж», максимальная санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.