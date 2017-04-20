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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:22 Кайерканские оперативники задержали ограбившего продуктовый магазин жителя района
18:21 В Норильске водители многотонных грузовиков поддержали акцию «Сохрани жизнь!#СбавьСкорость»
17:20 Норильский заполярный театр драмы имени Маяковского остался в числе номинантов фестиваля «Золотая Маска – 2017».
16:46 Сегодня в столице края открылся Красноярский экономический форум-2017, в работе которого принимает участие и глава города Олег Курилов.
16:26 Возле публичной библиотеки Норильска взамен поломанного холодильника, который использовался как книжный шкаф, установили новый.
15:32 В Норильском колледже искусств состоялся Второй театральный фестиваль, приуроченный на этот раз к золотому юбилею этого славного учреждения.
14:52 В Норильске единственный не расселенный аварийный дом - на Лауреатов, 81 - расселяется с трудом.
14:06 Работники структурных подразделений администрации Норильска стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий»
13:44 В рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» в Норильске открывается социальное конструкторское бюро.
13:18 В «Норникеле» прошло заседание квартального комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии.
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