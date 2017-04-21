Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 апреля 2017, 12:13



Федеральная служба по труду и занятости запустила мобильное приложение «Я – инспектор» для фиксации нарушений требований трудового законодательства в сфере охраны труда.

Мобильное приложение «Я – инспектор» входит в состав системы электронных сервисов для работников и работодателей «Онлайнинспекция.рф».

Просмотров:117 Каждый гражданин с помощью приложения может сфотографировать факт нарушения требований охраны труда по одной из предложенных тематических категорий, дополнив фотоматериалами, комментариями, а затем отправить обращение на рассмотрение в государственную инспекцию труда.Мобильное приложение «Я – инспектор» входит в состав системы электронных сервисов для работников и работодателей «Онлайнинспекция.рф».