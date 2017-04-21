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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:52 На благоустройство таймырского поселка Тухард выделено 300 млн рублей.
18:50 Второй день Красноярского экономического форума начался с круглого стола, посвященного обсуждению проекта закона об Арктической зоне.
18:39 Эксперты презентовали концепцию развития музейно-выставочного комплекса "Музей Норильска".
13:44 Перед судом за кражу у коллег по предприятию предстанет житель Норильска.
13:43 Норильчан приглашают на заключительную игру регулярного чемпионата России по мини-футболу.
13:41 Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий посетил с рабочим визитом Чеченскую Республику.
13:39 3 мая в 15:00 в Большом зале городского Центра культуры состоится благотворительный концерт «Дети - детям», организованный в рамках конкурса городов России «Семья и город – растем вместе».
13:36 Активисты благотворительного фонда помощи бездомным животным "Даря надежду" приглашают всех желающих поучаствовать в субботнике.
13:24 На следующей неделе в столице Таймыра пройдет VI спартакиада трудовых коллективов муниципального района.
12:13 Федеральная служба по труду и занятости запустила мобильное приложение «Я – инспектор» для фиксации нарушений требований трудового законодательства в сфере охраны труда.[все новости]
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