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21 апреля 2017, 13:24



На следующей неделе в столице Таймыра пройдет VI спартакиада трудовых коллективов муниципального района.

О своем участии заявили команды сельского поселения Караул, управления образования администрации муниципального района, «Динамо» районного отдела МВД России и сборная команда администраций муниципального района и г. Дудинки. В составе каждой сборной 12 человек. Традиционно соревнования будут проводиться по пяти видам спорта: волейбол, дартс, настольный теннис, мини-футбол и стрельба из пневматического оружия. Торжественное открытие спартакиады состоится в понедельник, 24 апреля, в 18 часов в спортивном зале МАУ «Дудинский спортивный комплекс». В 18.30 здесь же пройдут первые соревнования по волейболу. На следующий день с 18.00 стартуют состязания по дартсу и настольному теннису. 26 апреля в 16.00 в помещении тира РОСТО «ДОСААФ» пройдут соревнования по стрельбе, а 27 апреля в 18.00 в Дудинском спортивном комплексе начнется мини-футбол. Торжественное закрытие спартакиады и награждение победителей пройдет в КДЦ «Арктика» 28 апреля в 18.00. Команды-победители и призеры спартакиады будут награждены кубками и дипломами. Победители и призеры в личном зачете получат медали и дипломы. Организатором соревнований выступает управление по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального района.

Просмотров:103 С 24 по 28 апреля в Дудинке будет проходить VI спартакиада трудовых коллективов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, посвященная 350-летию со дня образования Дудинки.О своем участии заявили команды сельского поселения Караул, управления образования администрации муниципального района, «Динамо» районного отдела МВД России и сборная команда администраций муниципального района и г. Дудинки. В составе каждой сборной 12 человек.Традиционно соревнования будут проводиться по пяти видам спорта: волейбол, дартс, настольный теннис, мини-футбол и стрельба из пневматического оружия.Торжественное открытие спартакиады состоится в понедельник, 24 апреля, в 18 часов в спортивном зале МАУ «Дудинский спортивный комплекс». В 18.30 здесь же пройдут первые соревнования по волейболу. На следующий день с 18.00 стартуют состязания по дартсу и настольному теннису. 26 апреля в 16.00 в помещении тира РОСТО «ДОСААФ» пройдут соревнования по стрельбе, а 27 апреля в 18.00 в Дудинском спортивном комплексе начнется мини-футбол. Торжественное закрытие спартакиады и награждение победителей пройдет в КДЦ «Арктика» 28 апреля в 18.00.Команды-победители и призеры спартакиады будут награждены кубками и дипломами. Победители и призеры в личном зачете получат медали и дипломы.Организатором соревнований выступает управление по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального района.