Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 апреля 2017, 13:36



Активисты благотворительного фонда помощи бездомным животным "Даря надежду" приглашают всех желающих поучаствовать в субботнике.

Реквизиты Фонда - Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. Также перевести средства можно, отправив СМС со словом "ХВОСТИКИ" на короткий номер 3443. Деньги списываются с баланса телефона. А еще можно помочь руками, приняв участие в субботнике: убирая помещения, участвуя в ремонтных работах, а также закупке и доставке материалов, вывозе мусора. Подробнее о предстоящем субботнике и потребностях приюта и его подопечных хвостиках можно узнать по телефону 89131628072, ватсап 89134972790.

Просмотров:104 Сейчас в помещениях будущего приюта заканчивается установка радиаторов и конвектора. В ближайшее время предстоит уборка помещений, вывоз мусора и подготовка их к предстоящему ремонту. Активистам фонда и самому фонду требуется помощь горожан. Помощь может быть как материальной, как, например, закупка кормов, лекарств, стерилизация, вакцинация, приобретение моющих средств, необходимых для ремонта материалов, или финансовой, путем перевода денег на счет Фонда. Сделать это можно в больших банкоматах Сбербанка через "личный кабинет".Реквизиты Фонда - Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627.Также перевести средства можно, отправив СМС со словом "ХВОСТИКИ" на короткий номер 3443. Деньги списываются с баланса телефона.А еще можно помочь руками, приняв участие в субботнике: убирая помещения, участвуя в ремонтных работах, а также закупке и доставке материалов, вывозе мусора. Подробнее о предстоящем субботнике и потребностях приюта и его подопечных хвостиках можно узнать по телефону 89131628072, ватсап 89134972790.