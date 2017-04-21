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Благотворительный хоккейный матч

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21 апреля 2017, 13:36

Активисты благотворительного фонда помощи бездомным животным "Даря надежду" приглашают всех желающих поучаствовать в субботнике.


Сейчас в помещениях будущего приюта заканчивается установка радиаторов и конвектора. В ближайшее время предстоит уборка помещений, вывоз мусора и подготовка их к предстоящему ремонту. Активистам фонда и самому фонду требуется помощь горожан. Помощь может быть как материальной, как, например, закупка кормов, лекарств, стерилизация, вакцинация, приобретение моющих средств, необходимых для ремонта материалов, или финансовой, путем перевода денег на счет Фонда. Сделать это можно в больших банкоматах Сбербанка через "личный кабинет".
Реквизиты Фонда - Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627.
Также перевести средства можно, отправив СМС со словом "ХВОСТИКИ" на короткий номер 3443. Деньги списываются с баланса телефона.
А еще можно помочь руками, приняв участие в субботнике: убирая помещения, участвуя в ремонтных работах, а также закупке и доставке материалов, вывозе мусора. Подробнее о предстоящем субботнике и потребностях приюта и его подопечных хвостиках можно узнать по телефону 89131628072, ватсап 89134972790.

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    Список новостей

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18:39   Эксперты презентовали концепцию развития музейно-выставочного комплекса "Музей Норильска". 13:44   Перед судом за кражу у коллег по предприятию предстанет житель Норильска.
13:43   Норильчан приглашают на заключительную игру регулярного чемпионата России по мини-футболу. 13:41   Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий посетил с рабочим визитом Чеченскую Республику.
13:39   3 мая в 15:00 в Большом зале городского Центра культуры состоится благотворительный концерт «Дети - детям», организованный в рамках конкурса городов России «Семья и город – растем вместе». 13:36   Активисты благотворительного фонда помощи бездомным животным "Даря надежду" приглашают всех желающих поучаствовать в субботнике.
13:24   На следующей неделе в столице Таймыра пройдет VI спартакиада трудовых коллективов муниципального района. 12:13   Федеральная служба по труду и занятости запустила мобильное приложение «Я – инспектор» для фиксации нарушений требований трудового законодательства в сфере охраны труда.

 20 апреля 2017 
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16:26   Возле публичной библиотеки Норильска взамен поломанного холодильника, который использовался как книжный шкаф, установили новый. 15:32   В Норильском колледже искусств состоялся Второй театральный фестиваль, приуроченный на этот раз к золотому юбилею этого славного учреждения.
14:52   В Норильске единственный не расселенный аварийный дом - на Лауреатов, 81 - расселяется с трудом. 14:06   Работники структурных подразделений администрации Норильска стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий»
13:44   В рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» в Норильске открывается социальное конструкторское бюро. 13:18   В «Норникеле» прошло заседание квартального комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии.
13:08   В УПРиУ подвели итоги работы за март. 12:27   Аэропорт «Норильск» и Минобороны договорились об использовании «военного» перрона и рулежной дорожки на территории аэродрома гражданскими самолетами в 2017-2018 гг.

 19 апреля 2017 
18:18   1 мая норильчан ждут народные гуляния, концерты и экскурсии. 17:58   Стражи порядка напоминают норильчанам о порядке и способах подачи заявлений и сообщений
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16:02   Бывший норильчанин предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения на сумму более двух миллионов рублей. 15:58   Первая из четырех новых модульных подстанций запущена МУП «Коммунальные объединенные системы» в гаражных кооперативах района ДОСААФ.
15:29   Норильская спортсменка в Болгарии приняла участие в Первенстве Европы по тхэквондо. 15:22   Актуальные вопросы охраны окружающей среды Хатангского залива обсудили участники круглого стола в рамках Экологического форума «ЭКОАРКТИКА-2017»
15:09   Презентация долгожданной книги Екатерины Лисовской «Растения Севера» прошла в Публичной библиотеке Норильска. 14:57   В Красноярском крае проходит общекраевая добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2017», к которой подключились и активисты Молодежного центра Норильска.
14:18   Размер величины прожиточного минимума в Красноярском крае увеличился на три процента, сообщает Минэкономразвития. 13:54   Строительство нефтеналивного терминала «Таналау» в районе поселка Байкаловск в низовьях Енисея на севере Таймыра может вызвать негативные экологические последствия, считают эксперты.

 18 апреля 2017 
19:48   В Таганроге изготовят оборудование для Норильской ТЭЦ-2. 18:02   Дни памяти Александра Лебедя пройдут в Красноярском крае.
17:50   На здании дома по Ленинскому проспекту, 11 появится памятная доска Борису Колесникову. 17:14   На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов.
15:51   Молодежный центр объявляет о начале приема заявок на участие в IV ежегодном конкурсе «Норильск-2020». 15:38   В Норильске продолжается благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!»
15:24   В Норильске состоится фестиваль творчества «Корпорация звезд-2017». 15:22   Акция «Час ветерана» в Норильске завершилась мероприятиями для отставных сотрудников Госавтоинспекции.
14:56   «Норникель» модернизирует Норильскую ТЭЦ-2 14:47   Таймырская студия современного и эстрадного танца «РаДость» стала призером Международного конкурса хореографического искусства «Мосты над невой».
14:40   Росгеология начинает изыскание новых нефтегазоносных залежей. 14:17   Вчера творческая группа спектакля «Дядя Ваня» приехала в столицу, чтобы уже сегодня вечером принять участие в «Золотой маске».
14:15   Экологический тест провели в Норильске активисты "Молодой Гвардии". 14:13   25 апреля автобусы по маршруту №15 будут ходить чаще.
13:59   Ушедшая из дома несовершеннолетняя найдена. 13:57   Норильские полицейские подвели итоги операции «Формальник».




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