Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 апреля 2017, 13:39



3 мая в 15:00 в Большом зале городского Центра культуры состоится благотворительный концерт «Дети - детям», организованный в рамках конкурса городов России «Семья и город – растем вместе».

В концертной программе примут участие детские танцевальные коллективы городского Центра культуры – образцовый самодеятельный коллектив ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» и народный самодеятельный коллектив ансамбль современного эстрадного танца «Фристайл». Участники ансамблей подарят ребятам яркие эмоции и отличное настроение. В выставочном зале и фойе городского Центра культуры будут организованы мастер-классы и интерактивные зоны, на которых дети-участники творческих коллективов поделятся своими умениями со сверстниками. При входе в зрительный зал ребята из команд норильской лиги КВН пригласят всех желающих принять участие в создании «Города Радости», а потом сфотографироваться на его фоне. Вход по приглашению.

Просмотров:103 На концерт приглашены воспитанники реабилитационного центра «Виктория», школы-интерната № 2, школы-интерната VIII вида, норильского детского дома.В концертной программе примут участие детские танцевальные коллективы городского Центра культуры – образцовый самодеятельный коллектив ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» и народный самодеятельный коллектив ансамбль современного эстрадного танца «Фристайл». Участники ансамблей подарят ребятам яркие эмоции и отличное настроение.В выставочном зале и фойе городского Центра культуры будут организованы мастер-классы и интерактивные зоны, на которых дети-участники творческих коллективов поделятся своими умениями со сверстниками. При входе в зрительный зал ребята из команд норильской лиги КВН пригласят всех желающих принять участие в создании «Города Радости», а потом сфотографироваться на его фоне.Вход по приглашению.