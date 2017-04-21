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21 апреля 2017, 13:41



Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий посетил с рабочим визитом Чеченскую Республику.

Сразу после состоявшейся встречи руководители правоохранительных ведомств отправились к мемориалу памяти погибших в борьбе с терроризмом сотрудников правоохранительных органов, где отдали дань памяти и уважения погибшим героям и возложили цветы. Также Александр Речицкий в рамках рабочего визита посетил место дислокации сотрудников ГУ МВД России по Красноярскому краю, которые в составе ВОГОиП МВД России проходят службу в Чеченской Республике.

Просмотров:101 Сегодня начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий посетил с рабочим визитом Чеченскую Республику. В аэропорту г. Грозного его встретил министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов.Сразу после состоявшейся встречи руководители правоохранительных ведомств отправились к мемориалу памяти погибших в борьбе с терроризмом сотрудников правоохранительных органов, где отдали дань памяти и уважения погибшим героям и возложили цветы.Также Александр Речицкий в рамках рабочего визита посетил место дислокации сотрудников ГУ МВД России по Красноярскому краю, которые в составе ВОГОиП МВД России проходят службу в Чеченской Республике.