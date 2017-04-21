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21 апреля 2017, 13:43



Норильчан приглашают на заключительную игру регулярного чемпионата России по мини-футболу.

На сегодняшний день у подопечных Александра Соколова 31 набранное очко и восьмое место в турнирной таблице, которое они делят с «Прогрессом». У «Тюмени» 34 очка и седьмое место соответственно. Отметим, что в плей-офф Суперлиги выходят команды, по итогам регулярного чемпионата занявшие места с первого по восьмое. Всего в лиге участвуют 11 клубов.

Просмотров:92 Матч, в котором МФК «Норильский никель» встретится с МФК «Тюмень», состоится в воскресенье, 23 апреля, в 19.00 во Дворце спорта «Арктика». Интерес к игре повышает тот факт, что в случае победы норильчане увеличат свои шансы попадания в раунд плей-офф.На сегодняшний день у подопечных Александра Соколова 31 набранное очко и восьмое место в турнирной таблице, которое они делят с «Прогрессом». У «Тюмени» 34 очка и седьмое место соответственно. Отметим, что в плей-офф Суперлиги выходят команды, по итогам регулярного чемпионата занявшие места с первого по восьмое. Всего в лиге участвуют 11 клубов.