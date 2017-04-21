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Благотворительный хоккейный матч

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 апреля 2017, 13:43

Норильчан приглашают на заключительную игру регулярного чемпионата России по мини-футболу.


Матч, в котором МФК «Норильский никель» встретится с МФК «Тюмень», состоится в воскресенье, 23 апреля, в 19.00 во Дворце спорта «Арктика». Интерес к игре повышает тот факт, что в случае победы норильчане увеличат свои шансы попадания в раунд плей-офф.
На сегодняшний день у подопечных Александра Соколова 31 набранное очко и восьмое место в турнирной таблице, которое они делят с «Прогрессом». У «Тюмени» 34 очка и седьмое место соответственно. Отметим, что в плей-офф Суперлиги выходят команды, по итогам регулярного чемпионата занявшие места с первого по восьмое. Всего в лиге участвуют 11 клубов.

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    Список новостей

 21 апреля 2017 
18:52   На благоустройство таймырского поселка Тухард выделено 300 млн рублей. 18:50   Второй день Красноярского экономического форума начался с круглого стола, посвященного обсуждению проекта закона об Арктической зоне.
18:39   Эксперты презентовали концепцию развития музейно-выставочного комплекса "Музей Норильска". 13:44   Перед судом за кражу у коллег по предприятию предстанет житель Норильска.
13:43   Норильчан приглашают на заключительную игру регулярного чемпионата России по мини-футболу. 13:41   Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий посетил с рабочим визитом Чеченскую Республику.
13:39   3 мая в 15:00 в Большом зале городского Центра культуры состоится благотворительный концерт «Дети - детям», организованный в рамках конкурса городов России «Семья и город – растем вместе». 13:36   Активисты благотворительного фонда помощи бездомным животным "Даря надежду" приглашают всех желающих поучаствовать в субботнике.
13:24   На следующей неделе в столице Таймыра пройдет VI спартакиада трудовых коллективов муниципального района. 12:13   Федеральная служба по труду и занятости запустила мобильное приложение «Я – инспектор» для фиксации нарушений требований трудового законодательства в сфере охраны труда.

 20 апреля 2017 
18:22   Кайерканские оперативники задержали ограбившего продуктовый магазин жителя района 18:21   В Норильске водители многотонных грузовиков поддержали акцию «Сохрани жизнь!#СбавьСкорость»
17:20   Норильский заполярный театр драмы имени Маяковского остался в числе номинантов фестиваля «Золотая Маска – 2017». 16:46   Сегодня в столице края открылся Красноярский экономический форум-2017, в работе которого принимает участие и глава города Олег Курилов.
16:26   Возле публичной библиотеки Норильска взамен поломанного холодильника, который использовался как книжный шкаф, установили новый. 15:32   В Норильском колледже искусств состоялся Второй театральный фестиваль, приуроченный на этот раз к золотому юбилею этого славного учреждения.
14:52   В Норильске единственный не расселенный аварийный дом - на Лауреатов, 81 - расселяется с трудом. 14:06   Работники структурных подразделений администрации Норильска стали победителями Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий»
13:44   В рамках благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» в Норильске открывается социальное конструкторское бюро. 13:18   В «Норникеле» прошло заседание квартального комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии.
13:08   В УПРиУ подвели итоги работы за март. 12:27   Аэропорт «Норильск» и Минобороны договорились об использовании «военного» перрона и рулежной дорожки на территории аэродрома гражданскими самолетами в 2017-2018 гг.

 19 апреля 2017 
18:18   1 мая норильчан ждут народные гуляния, концерты и экскурсии. 17:58   Стражи порядка напоминают норильчанам о порядке и способах подачи заявлений и сообщений
16:41   МФК «Норильский никель» во втором матче 20-го тура Суперлиги уступил на выезде «Новой генерации» - 3:4. 16:09   Гардеробщица предприятия ответит в суде за карманную кражу.
16:02   Бывший норильчанин предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения на сумму более двух миллионов рублей. 15:58   Первая из четырех новых модульных подстанций запущена МУП «Коммунальные объединенные системы» в гаражных кооперативах района ДОСААФ.
15:29   Норильская спортсменка в Болгарии приняла участие в Первенстве Европы по тхэквондо. 15:22   Актуальные вопросы охраны окружающей среды Хатангского залива обсудили участники круглого стола в рамках Экологического форума «ЭКОАРКТИКА-2017»
15:09   Презентация долгожданной книги Екатерины Лисовской «Растения Севера» прошла в Публичной библиотеке Норильска. 14:57   В Красноярском крае проходит общекраевая добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2017», к которой подключились и активисты Молодежного центра Норильска.
14:18   Размер величины прожиточного минимума в Красноярском крае увеличился на три процента, сообщает Минэкономразвития. 13:54   Строительство нефтеналивного терминала «Таналау» в районе поселка Байкаловск в низовьях Енисея на севере Таймыра может вызвать негативные экологические последствия, считают эксперты.

 18 апреля 2017 
19:48   В Таганроге изготовят оборудование для Норильской ТЭЦ-2. 18:02   Дни памяти Александра Лебедя пройдут в Красноярском крае.
17:50   На здании дома по Ленинскому проспекту, 11 появится памятная доска Борису Колесникову. 17:14   На 2020 год запланировано начало строительства 140-метрового судна ледового класса, рассчитанного на перевозку отработавшего ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов.
15:51   Молодежный центр объявляет о начале приема заявок на участие в IV ежегодном конкурсе «Норильск-2020». 15:38   В Норильске продолжается благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы!»
15:24   В Норильске состоится фестиваль творчества «Корпорация звезд-2017». 15:22   Акция «Час ветерана» в Норильске завершилась мероприятиями для отставных сотрудников Госавтоинспекции.
14:56   «Норникель» модернизирует Норильскую ТЭЦ-2 14:47   Таймырская студия современного и эстрадного танца «РаДость» стала призером Международного конкурса хореографического искусства «Мосты над невой».
14:40   Росгеология начинает изыскание новых нефтегазоносных залежей. 14:17   Вчера творческая группа спектакля «Дядя Ваня» приехала в столицу, чтобы уже сегодня вечером принять участие в «Золотой маске».
14:15   Экологический тест провели в Норильске активисты "Молодой Гвардии". 14:13   25 апреля автобусы по маршруту №15 будут ходить чаще.
13:59   Ушедшая из дома несовершеннолетняя найдена. 13:57   Норильские полицейские подвели итоги операции «Формальник».




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