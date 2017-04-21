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21 апреля 2017, 13:44



Перед судом за кражу у коллег по предприятию предстанет житель Норильска.

Как выяснили полицейские, вернувшись со смены, заявители обнаружили, что замки на их шкафчиках в рабочей раздевалке сломаны, а из одежды похищены денежные средства на общую сумму порядка 3,5 тысячи рублей. Под подозрение оперативников попал 29-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности работник того же предприятия. В ходе расследования полицейские выяснили, что ночью в свой выходной мужчина прошел по имеющемуся у него пропуску на предприятие, объяснив контролеру свое появление в разгар ночной работы тем, что проспал на смену. Оказавшись в раздевалке, злоумышленник руками отжал дверцы нескольких шкафчиков и похитил обнаруженные в карманах одежды деньги своих коллег. Полицейским свой поступок подозреваемый при задержании не смог объяснить ничем иным, кроме состояния алкогольного опьянения, в котором он пребывал. Все похищенные деньги он в ту же ночь потратил на спиртное. В отношении злоумышленника следователями отдела полиции № 1 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Ущерб своим коллегам мужчина возместил, с предприятия был уволен, а в ближайшее время предстанет перед судом.

Просмотров:117 В дежурную часть отдела полиции №1 с сообщением о краже из раздевалки обратились сразу четыре работника одного предприятия.Как выяснили полицейские, вернувшись со смены, заявители обнаружили, что замки на их шкафчиках в рабочей раздевалке сломаны, а из одежды похищены денежные средства на общую сумму порядка 3,5 тысячи рублей.Под подозрение оперативников попал 29-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности работник того же предприятия. В ходе расследования полицейские выяснили, что ночью в свой выходной мужчина прошел по имеющемуся у него пропуску на предприятие, объяснив контролеру свое появление в разгар ночной работы тем, что проспал на смену. Оказавшись в раздевалке, злоумышленник руками отжал дверцы нескольких шкафчиков и похитил обнаруженные в карманах одежды деньги своих коллег.Полицейским свой поступок подозреваемый при задержании не смог объяснить ничем иным, кроме состояния алкогольного опьянения, в котором он пребывал. Все похищенные деньги он в ту же ночь потратил на спиртное.В отношении злоумышленника следователями отдела полиции № 1 было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.Ущерб своим коллегам мужчина возместил, с предприятия был уволен, а в ближайшее время предстанет перед судом.