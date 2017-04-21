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21 апреля 2017, 18:39



Эксперты презентовали концепцию развития музейно-выставочного комплекса "Музей Норильска".

По мнению экспертов, местные музейно-выставочные площадки необходимо развивать как современные и востребованные объекты инфраструктуры. В этой связи среди острых проблем, требующих первоочередного внимания, были обозначены три: состояние фондовых коллекций (необходимость проведения полной ревизии), отсутствие современной музейной инфраструктуры (недостаток сервисных зон для посетителей, отсутствие современных выставочных пространств, особенно для художественных выставок) и необходимость незамедлительного перевода уникального для Севера собрания художественной галереи в отдельно стоящее здание, удовлетворяющее всем требованиям безопасности, санитарно-техническим музейным нормам (речь идет об угрозе залития фондов художественной галереи, размещенных на первом этаже жилого дома). Вторым важнейшим направлением работы должно стать активное вовлечение населения в социокультурную жизнь города. Концепцией развития музейно-выставочного комплекса предусмотрено несколько десятков самых разных мероприятий. Что касается внешнего облика музейных площадок, то предполагается реконструкция экспозиционных залов, фондохранилищ, а также входных групп (с расширением гардеробов, организацией музейных кафе и магазинов, информационных стоек с кассами). На базе музейного здания на Ленинском проспекте предполагается обустроить информационный центр для туристов. Обсудив концепцию развития МВК, участники расширенного совещания, в числе которых были внешние и внутренние эксперты, депутаты горсовета, работники администрации Норильска и градообразующего предприятия, представители общественности, в целом дали документу высокую оценку. Среди прозвучавших предложений: организовать на базе одного из цехов остановленного никелевого завода ЗФ "Норникеля" экспозицию использовавшейся в прежние годы техники и оборудования, вовлекать в музейные пространства промышленную зону города, создать в Норильске этнопарк с обитающими на Таймыре животными, чумами и предметами быта коренного населения полуострова. В экспертную группу вошли: Юлия Демиденко, член Международной ассоциации искусствоведов (Санкт-Петербург), Виталий Дымарский, главный редактор радиостанции "Эхо Петербурга", главный редактор исторического журнала "Дилетант" (Москва), Надежда Беляева, президент Пермской художественной галереи, член президиума Совета музеев России (Пермь), Татьяна Зыкова, заместитель директора по маркетингу Красноярского краевого краеведческого музея, Владимир Вайнер, эксперт в области социальных коммуникаций, директор Фонда медиапроектов и социальных программ Gladway, Михаил Гнедовский, эксперт в области творческой экономики, культурной политики, работы с наследим, член правления Европейского музейного форума, Наиля Аллахвердиева, арт-директор Музея современного искусства PERMM, Иван Гринько, руководитель центра изучения и проектирования музеев (Институт наследия), и другие.

Просмотров:46 Одной из целей концепции стала оценка принятого прошлой осенью административного решения об объединении Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района и Норильской художественной галереи в единый музейно-выставочный комплекс. Предпосылкой для объединения двух учреждений культуры по словам директора МВК "Музей Норильска" Натальи Федяниной стала "стагнация в области музейного дела в Норильске в последние годы, которая отмечена экспертами в данной концепции в части анализа современного состояния музея". Как подчеркнула Наталья Федянина, проведенная реорганизация получила однозначные положительные отклики со стороны всех экспертов. Второй целью разработки концепции стало формирование видения будущего МВК, определение магистральных направлений развития учреждения как современного социокультурного института.По мнению экспертов, местные музейно-выставочные площадки необходимо развивать как современные и востребованные объекты инфраструктуры. В этой связи среди острых проблем, требующих первоочередного внимания, были обозначены три: состояние фондовых коллекций (необходимость проведения полной ревизии), отсутствие современной музейной инфраструктуры (недостаток сервисных зон для посетителей, отсутствие современных выставочных пространств, особенно для художественных выставок) и необходимость незамедлительного перевода уникального для Севера собрания художественной галереи в отдельно стоящее здание, удовлетворяющее всем требованиям безопасности, санитарно-техническим музейным нормам (речь идет об угрозе залития фондов художественной галереи, размещенных на первом этаже жилого дома). Вторым важнейшим направлением работы должно стать активное вовлечение населения в социокультурную жизнь города.Концепцией развития музейно-выставочного комплекса предусмотрено несколько десятков самых разных мероприятий. Что касается внешнего облика музейных площадок, то предполагается реконструкция экспозиционных залов, фондохранилищ, а также входных групп (с расширением гардеробов, организацией музейных кафе и магазинов, информационных стоек с кассами). На базе музейного здания на Ленинском проспекте предполагается обустроить информационный центр для туристов.Обсудив концепцию развития МВК, участники расширенного совещания, в числе которых были внешние и внутренние эксперты, депутаты горсовета, работники администрации Норильска и градообразующего предприятия, представители общественности, в целом дали документу высокую оценку. Среди прозвучавших предложений: организовать на базе одного из цехов остановленного никелевого завода ЗФ "Норникеля" экспозицию использовавшейся в прежние годы техники и оборудования, вовлекать в музейные пространства промышленную зону города, создать в Норильске этнопарк с обитающими на Таймыре животными, чумами и предметами быта коренного населения полуострова.В экспертную группу вошли: Юлия Демиденко, член Международной ассоциации искусствоведов (Санкт-Петербург), Виталий Дымарский, главный редактор радиостанции "Эхо Петербурга", главный редактор исторического журнала "Дилетант" (Москва), Надежда Беляева, президент Пермской художественной галереи, член президиума Совета музеев России (Пермь), Татьяна Зыкова, заместитель директора по маркетингу Красноярского краевого краеведческого музея, Владимир Вайнер, эксперт в области социальных коммуникаций, директор Фонда медиапроектов и социальных программ Gladway, Михаил Гнедовский, эксперт в области творческой экономики, культурной политики, работы с наследим, член правления Европейского музейного форума, Наиля Аллахвердиева, арт-директор Музея современного искусства PERMM, Иван Гринько, руководитель центра изучения и проектирования музеев (Институт наследия), и другие.