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21 апреля 2017, 18:50



Второй день Красноярского экономического форума начался с круглого стола, посвященного обсуждению проекта закона об Арктической зоне.

отметил Чилингаров, добавив, что премьер-министр Дмитрий Медведев уже поддержал данную работу. Основой развития Арктики должны стать опорные зоны, и одна из них Таймыро-Туруханская создается в Красноярском крае. «Красноярский край – это арктическая жемчужина, которую мы будем поддерживать», - заявил депутат Госдумы. Одним из активных участников освоения Арктической зоны является компания «Норникель». В суровых условиях Арктической зоны постоянно живут и работают более 60 тыс. сотрудников компании. «Норникель» активно внедряет социальные программы, направленные на развитие городской среды, стимулирование социального предпринимательства, поддержку благотворительности и волонтёрства. При самом непосредственном и масштабном финансовом участии «Норникеля» в городах решаются задачи, поставленные в указе Президента РФ «Об основах государственной политики регионального развития России», – сокращение различий качества жизни россиян в регионах, а также в уровне их социально-экономического развития. Для компании принятие закона «Об Арктической зоне» очень важно и актуально. Принимавшая участие в работе круглого стола вице-президент компании Елена Безденежных отметила, что давно и внимательно следит за данным законопроектом, но «чтобы он начал работать, необходимо принятие множества нормативных актов. Говоря о проблемах с которыми сталкиваются предприятия работающие в условиях вечной мерзлоты и которые необходимо отразить в законопроекте, Елена Безденежных обозначила вопросы глобального потепления и, как следствие, растепления грунтов. «Норильск построен на вечной мерзлоте, но как выяснилось, – она не вечная. Глобальное потепление ведет к тому, что свайные основания домов приходят в негодность. У «Норникеля» есть опыт по решению укрепления грунтов, но эта проблема не отражена в законопроекте». Представителя «Норникеля» поддержала депутат Госдумы Раиса Кармазина, отметив, что в резолюцию сегодняшнего круглого стола необходимо записать вопросы по укреплению грунта в городах, построенных в условиях вечной мерзлоты.

Просмотров:44 Открывая заседание, депутат Государственной Думы Артур Чилингаров отметил важность обсуждения данной тематики. «Сегодня мы обсуждаем Федеральный закон об Арктической зоне. У нас есть поддержка и от Государственной Думы, и от Правительства страны», -отметил Чилингаров, добавив, что премьер-министр Дмитрий Медведев уже поддержал данную работу. Основой развития Арктики должны стать опорные зоны, и одна из них Таймыро-Туруханская создается в Красноярском крае. «Красноярский край – это арктическаяжемчужина, которую мы будем поддерживать», - заявил депутат Госдумы.Одним из активных участников освоения Арктической зоны является компания «Норникель». В суровых условиях Арктической зоны постоянно живут и работают более 60 тыс. сотрудников компании. «Норникель» активно внедряет социальные программы, направленные на развитие городской среды, стимулирование социального предпринимательства, поддержку благотворительности и волонтёрства.При самом непосредственном и масштабном финансовом участии «Норникеля» в городах решаются задачи, поставленные в указе Президента РФ «Об основах государственной политики регионального развития России», – сокращение различий качества жизни россиян в регионах, а также в уровне их социально-экономического развития. Для компании принятие закона «Об Арктической зоне» очень важно и актуально.Принимавшая участие в работе круглого стола вице-президент компании Елена Безденежных отметила, что давно и внимательно следит за данным законопроектом, но «чтобы он начал работать, необходимо принятие множества нормативных актов. Говоря о проблемах с которыми сталкиваются предприятия работающие в условиях вечной мерзлоты и которые необходимо отразить в законопроекте, Елена Безденежных обозначила вопросы глобального потепления и, как следствие, растепления грунтов. «Норильск построен на вечноймерзлоте, но как выяснилось, – она не вечная. Глобальное потепление ведет к тому, что свайные основания домов приходят в негодность. У «Норникеля» есть опыт по решению укрепления грунтов, но эта проблема не отражена в законопроекте».Представителя «Норникеля» поддержала депутат Госдумы Раиса Кармазина, отметив, что в резолюцию сегодняшнего круглого стола необходимо записать вопросы по укреплению грунта в городах, построенных в условиях вечной мерзлоты.