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25 апреля 2017, 11:26



Диксонскому району - шестьдесят!

Диксон всегда являлся важным населенным пунктом на карте страны. Во все времена его называли форпостом Советского Союза, а потом и России в Арктике. Здесь располагались управление гидрометеорологии, насчитывающее 34 полярный станции, гидробаза, штаб морских операций Западного сектора Арктики, пограничные войска и воинские части. До нового административного деления территории в 2006 году общая площадь Диксонского района составляла более 200 тысяч квадратных километров. Считается, что в годы войны Диксон, приняв бой с рейдером германского флота «Адмирал Шеер», фактически предотвратил продвижение немецко-фашистских войск в Сибирь со стороны Арктики. В настоящий момент Диксон переживает не самые лучшие времена, его расцвет пришелся на вторую половину прошлого столетия. Однако сейчас на побережье Карского моря Северного Ледовитого океана разворачиваются события новой эпохи освоения Арктики, Северного морского пути и присутствия России в этой части света, в которых Диксону уготована не менее важная роль.

Просмотров:114 Сегодня исполняется 60 лет со дня образования Диксонского района. В это день 25 апреля 1957 года появилась новая административная единица Советского Союза – Диксонский район Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края.Диксон всегда являлся важным населенным пунктом на карте страны. Во все времена его называли форпостом Советского Союза, а потом и России в Арктике. Здесь располагались управление гидрометеорологии, насчитывающее 34 полярный станции, гидробаза,штаб морских операций Западного сектора Арктики, пограничные войска и воинские части. До нового административного деления территории в 2006 году общая площадь Диксонского района составляла более 200 тысяч квадратных километров.Считается, что в годы войны Диксон, приняв бой с рейдером германского флота «Адмирал Шеер», фактически предотвратил продвижение немецко-фашистских войск в Сибирь со стороны Арктики.В настоящий момент Диксон переживает не самые лучшие времена, его расцвет пришелся на вторую половину прошлого столетия. Однако сейчас на побережье Карского моря Северного Ледовитого океана разворачиваются события новой эпохи освоения Арктики,Северного морского пути и присутствия России в этой части света, в которых Диксону уготована не менее важная роль.