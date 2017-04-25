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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:50 Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий и глава МВД ЧР Руслан Алханов проверили несение службы красноярских полицейских в Итум-Калинском районе
17:45 Госавтоинспекторы Норильска подвели итоги профилактического мероприятия «Тонировка»
17:39 Полицейские в районах края проводят работу по профилактике пожаров
17:36 Норильские полицейские продолжают проверки, направленные на пресечение незаконного оборота алкоголя
17:29 Таймырский краеведческий музей провел презентацию своего проекта «Их лики светлые как сполохи полярного сияния»
17:28 В Норильске прошли духовно-просветительские встречи под общим названием «Заполярная Пасха»
17:04 Группа ученых Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ) намерена провести масштабные исследования по выявлению и изучению памятников истории полярного судоходства XVIII – XX вв. в устье Енисея
16:52 Тяжелоатлет Геннадий Мурашов стал победителем Всемирных игр среди ветеранов в Новой Зеландии
16:43 Таймыр через пять лет может остаться без специалистов-оленеводов
16:30 Олег Курилов примет участие в работе круглого стола при Общественной палате РФ
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