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25 апреля 2017, 11:59



Глава Минтранса Максим Соколов отчитался о крупных проектах развития транспортной инфраструктуры севера России. В числе основных объектов - аэропорт Норильск.

формируется на основе сбалансированной и эффективной транспортной инфраструктуры, а также увеличение экспортного потенциала и объёмов экспорта транспортных услуг. Докладывая о ходе ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильск, министр транспорта отметил, что в рамках федеральной целевой программы развития транспортной системы с прошлого года начата реконструкция норильского аэропорта Норильск, обеспечивающего круглогодичное сообщение Норильского промышленного района с регионами России. И для того чтобы сохранить эту воздушную связь (она единственная из Норильска), в течение трёх лет поэтапно будет идти реконструкция участков взлётно-посадочных полос. В прошлом году закончили участок 700 м, в этом году – чуть более километра, в следующем, 2018 году планируется полное завершение реконструкции взлётно-посадочной полосы. Но ремонт на этом не закончится, в 2019-м запланирован ремонт и других сооружений аэродрома Норильска.

Просмотров:128 В частности, Максим Соколов отметил, что приоритетной задачей развития транспортной системы севера нашей страны является полная её интеграция в единое транспортное пространство Российской Федерации, котороеформируется на основе сбалансированной и эффективной транспортной инфраструктуры, а также увеличение экспортного потенциала и объёмов экспорта транспортных услуг.Докладывая о ходе ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильск, министр транспорта отметил, что в рамках федеральной целевой программы развития транспортной системы с прошлого года начата реконструкциянорильского аэропорта Норильск, обеспечивающего круглогодичное сообщение Норильского промышленного района с регионами России. И для того чтобы сохранить эту воздушную связь (она единственная из Норильска), в течениетрёх лет поэтапно будет идти реконструкция участков взлётно-посадочных полос. В прошлом году закончили участок 700 м, в этом году – чуть более километра, в следующем, 2018 году планируется полное завершение реконструкциивзлётно-посадочной полосы. Но ремонт на этом не закончится, в 2019-м запланирован ремонт и других сооружений аэродрома Норильска.