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25 апреля 2017, 12:17



Полицейские доказали вину норильчанина в краже денег с банковской карты.

Как установили оперативники уголовного розыска, потерпевшая оставила свою карту в торговом павильоне, где рассчитывалась за продукты. За то время, которое прошло до момента обнаружения женщиной пропажи, в торговую точку пришел 24-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сын хозяйки павильона. Осуществляющие торговлю родственники сообщили молодому человеку о том, что покупательницей на кассе забыта банковская карта, чтобы по возвращению женщины ее можно было вернуть. Однако молодой человек не только не предпринял мер к возврату, но и намеренно просмотрев записи с камеры наблюдения, узнал пин-код карты, с помощью которого обналичил с утерянной клиенткой карты 20 тысяч рублей. После чего карту выбросил, а похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий, злоумышленник был задержан и дал признательные показания. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, ущерб потерпевшей он возместил полностью.

Просмотров:127 В январе за помощью в отдел МВД по г. Норильску обратилась 58-летняя женщина, обнаружившая пропажу своей банковской карты и снятие с нее 20 тысяч рублей.Как установили оперативники уголовного розыска, потерпевшая оставила свою карту в торговом павильоне, где рассчитывалась за продукты.За то время, которое прошло до момента обнаружения женщиной пропажи, в торговую точку пришел 24-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сын хозяйки павильона. Осуществляющие торговлю родственникисообщили молодому человеку о том, что покупательницей на кассе забыта банковская карта, чтобы по возвращению женщины ее можно было вернуть. Однако молодой человек не только не предпринял мер к возврату, но и намереннопросмотрев записи с камеры наблюдения, узнал пин-код карты, с помощью которого обналичил с утерянной клиенткой карты 20 тысяч рублей. После чего карту выбросил, а похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению.В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий, злоумышленник был задержан и дал признательные показания.По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба».В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, ущерб потерпевшей он возместил полностью.