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25 апреля 2017, 12:47



Норильские коммунисты в день рождения В. И. Ленина возложили цветы у памятника вождю пролетариата.

Руслан Юриков, зачитав резолюцию с требованием обратить внимание на памятник Ленину. Норильские коммунисты просят отремонтировать памятник, который на протяжении нескольких лет стоит без надписи.

Просмотров:130 22 апреля 2017 года на Октябрьской площади у памятника В. И. Ленина норильские коммунисты провели торжественный митинг, отметив 147 годовщину со дня рождения. На митинге выступил первый секретарь норильского городского комитета КПРФРуслан Юриков, зачитав резолюцию с требованием обратить внимание на памятник Ленину. Норильские коммунисты просят отремонтировать памятник, который на протяжении нескольких лет стоит без надписи.